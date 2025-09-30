به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد، دوشنبه (هفتم مهر) در جریان بازدید از شرکت نفت فلات قاره و نشست با اعضای هیأت‌مدیره این شرکت بیان کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های نگهداشت میدان‌های نفت و گاز خلیج‌فارس ضروری است.

وی با قدردانی از عملکرد کارکنان شرکت نفت فلات قاره در شرایط سخت تحریمی و فرسودگی تجهیزات گفت: تحقق ۹۹.۴ درصدی برنامه تولید در میدان‌های دریایی خلیج‌فارس، دستاوردی ارزشمند است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین خواستار تکمیل پروژه‌های کلان شرکت نفت فلات قاره از جمله سکوی F18 فروزان، خط لوله انتقال نفت میدان ابوذر، تأسیسات فشارافزایی فروزان و سلمان و همچنین نصب سکوهای میدان رشادت شد و بر تسریع توسعه سایر میدان‌های منطقه، همچنین جمع‌آوری گازهای مشعل به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم تأکید کرد.

بورد در پایان با اعلام آمادگی کامل شرکت ملی نفت ایران برای تأمین نیازهای فلات قاره به‌ویژه در حوزه توربوماشین‌ها و تأمین اعتبار لازم، تلاش کارکنان این شرکت به‌ویژه در مناطق عملیاتی و سکوهای بهره‌برداری را مصداق جهاد اقتصادی دانست.

