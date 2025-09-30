خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحقق برنامه‌های تولیدی در میدان‌های دریایی خلیج فارس

تحقق برنامه‌های تولیدی در میدان‌های دریایی خلیج فارس
کد خبر : 1693830
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت تکمیل سریع پروژه‌های کلان شرکت نفت فلات قاره، گفت: تحقق برنامه تولید در میدان‌های دریایی خلیج‌فارس با وجود شرایط سخت تحریمی و فرسودگی تجهیزات، دستاوردی ارزشمند است.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد، دوشنبه (هفتم مهر) در جریان بازدید از شرکت نفت فلات قاره و نشست با اعضای هیأت‌مدیره این شرکت بیان کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های نگهداشت میدان‌های نفت و گاز خلیج‌فارس ضروری است.

وی با قدردانی از عملکرد کارکنان شرکت نفت فلات قاره در شرایط سخت تحریمی و فرسودگی تجهیزات گفت: تحقق ۹۹.۴ درصدی برنامه تولید در میدان‌های دریایی خلیج‌فارس، دستاوردی ارزشمند است.  

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین خواستار تکمیل پروژه‌های کلان شرکت نفت فلات قاره از جمله سکوی F18 فروزان، خط لوله انتقال نفت میدان ابوذر، تأسیسات فشارافزایی فروزان و سلمان و همچنین نصب سکوهای میدان رشادت شد و بر تسریع توسعه سایر میدان‌های منطقه، همچنین جمع‌آوری گازهای مشعل به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم تأکید کرد.

بورد در پایان با اعلام آمادگی کامل شرکت ملی نفت ایران برای تأمین نیازهای فلات قاره به‌ویژه در حوزه توربوماشین‌ها و تأمین اعتبار لازم، تلاش کارکنان این شرکت به‌ویژه در مناطق عملیاتی و سکوهای بهره‌برداری را مصداق جهاد اقتصادی دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی