به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مهدی اقبالی‌راد در دیدار با مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی گفت: بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر با اجرای راهبردهای نوین، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، افزایش توان مبادلات ارزی، استفاده از ظرفیت شعب خارج از کشور، اصلاح ساختارهای مالی، افزایش سرمایه، همکاری با شرکت‌های بزرگ ارتباطی و فناوری، جلب اعتماد مردم و توسعه خدمات غیرحضوری، گام‌های مؤثری برای افزایش سهم خود از بازار برداشته است.

او افزود: این بانک با پشتوانه ۷۴ سال تجربه و اعتماد مردم، امروز آماده‌تر از گذشته برای کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور است.

نایب رییس هیئت‌ مدیره بانک صادرات ایران همچنین در نشست با کارکنان بانک در استان سیستان و بلوچستان، سودآوری بانک را عامل کلیدی در ارائه خدمات موفق بانکی دانست و یادآور شد: بانک صادرات ایران پس از سال‌ها توانسته به سودآوری عملیاتی برسد؛ پیش‌تر سودآوری بیشتر از طریق شعب خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه حاصل می‌شد، اما امروز عملیات بانکی خود بانک سودآور شده و مسیر آینده روشن است.

اقبالی‌راد ضمن اشاره به اصلاح ساختارهای ارزی در شعب داخل و خارجی از کشور گفت: ریبرندینگ بانک در آینده نزدیک دستاوردهای ارزشمندی به همراه خواهد داشت. او همچنین افزایش پی در پی سرمایه در دو سال اخیر ، بهبود نسبت کفایت سرمایه و استفاده بهینه از ظرفیت شعب خارجی را از نقاط قوت بانک صادرات ایران در خدمت به اقتصاد کشور دانست.

وی با تأکید بر عملکرد مطلوب مدیریت شعب بانک در استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های اخیر تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف بزرگ، باید استراتژی‌های کلان و برنامه‌ریزی دقیق داشت. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این استان در کنار رعایت اخلاق حرفه‌ای، مسیر رسیدن به جایگاه نخست بانکی را هموار می‌کند.

در جریان این سفر، نایب رییس هیئت‌ مدیره و مدیر امور شعب جنوب کشور بانک صادرات ایران از برخی شعب بانک در استان بازدید کردند و همچنین شرکت‌های مینوی شرق و آریا شیمی به‌عنوان مشتریان ویژه بانک مورد بازدید قرار گرفتند.​

انتهای پیام/