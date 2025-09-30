خبرگزاری کار ایران
آغاز دومین همایش فصلی شرکت‌های تابعه بانک کشاورزی با محوریت هم‌افزایی و ارتقای حکمرانی داده
دومین همایش از سلسله همایش‌های فصلی شرکت‌های زیرمجموعه بانک کشاورزی، با حضور وهب متقی‌نیا مدیرعامل و سیدی عضو هیأت‌مدیره بانک کشاورزی، هشتم و نهم مهرماه در باشگاه الهیه بانک کشاورزی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، دومین همایش فصلی شرکت‌های تابعه این بانک با حضور وهب متقی‌نیا مدیرعامل و سید حمید سیدی عضو هیأت‌مدیره بانک و جمعی از استادان و صاحب‌نظران برجسته حوزه‌های مالی، حقوقی و فناوری اطلاعات، هشتم و نهم مهرماه در باشگاه الهیه بانک کشاورزی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این رویداد مهم به همت اداره کل امور شرکت‌ها و نهادهای مالی و به میزبانی شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ برگزار می‌شود و فرصتی فراهم می‌کند تا مدیران ارشد شرکت‌های زیرمجموعه در فضایی تخصصی و تعاملی، تازه‌ترین مباحث مرتبط با مدیریت ریسک، حسابرسی، انطباق مقررات و حکمرانی داده را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند.

این گزارش می افزاید: هدف اصلی این همایش، ارتقای سطح همکاری‌های درون‌گروهی و هم‌افزایی تجربیات مدیریتی است تا مسیر حرکت شرکت‌های وابسته به بانک کشاورزی، همسو با تحولات روز اقتصاد و الزامات نظارتی، استحکام بیشتری یابد.

شایان ذکر است، این گردهمایی تخصصی به عنوان گامی راهبردی برای ارتقای بهره‌وری و انسجام ساختار مدیریتی گروه مالی بانک کشاورزی، مورد توجه فعالان و صاحب‌نظران حوزه بانکی قرار گرفته است.

