رییس مجمع نمایندگان استان کردستان:
افزایش سرمایه بانک کشاورزی، ضرورت ملی برای امنیت غذایی کشور است
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان استان کردستان، با تأکید بر نقش کلیدی بانک کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و پشتیبانی از تولیدکنندگان، خواستار تسریع در روند افزایش سرمایه این بانک شد و آن را اقدامی حیاتی برای توسعه پایدار بخش کشاورزی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمدرسول شیخیزاده نقش بانک کشاورزی را در توسعه بخش کشاورزی کشور محوری و بیبدیل دانست و اظهار داشت: با توجه به حجم گسترده فعالیتهای حمایتی بانک کشاورزی و نیاز روزافزون بهرهبرداران به منابع مالی، افزایش سرمایه این بانک نهتنها ضرورتی اقتصادی، بلکه اولویتی ملی است که باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
وی با اشاره به چالشهای تأمین مالی در حوزه کشاورزی و اهمیت تقویت بنیه اعتباری بانک، تصریح کرد: پایداری تولید و امنیت غذایی کشور در گرو تقویت زیرساختهای مالی بانک کشاورزی است و این مهم، نیازمند تصمیمی قاطع و حمایت همهجانبه از سوی دولت و مجلس است.
شیخیزاده همچنین بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در پیگیری این مطالبه تأکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس از هر اقدامی که منجر به توانمندسازی بانک کشاورزی و توسعه پایدار روستاها و مزارع کشور شود، حمایت قاطع خواهند کرد.
نماینده مردم قروه و دهگلان از دولت خواست با تخصیص منابع لازم و تسریع در افزایش سرمایه بانک کشاورزی، مسیر رشد و بالندگی بخش کشاورزی را هموار سازد و زمینه را برای تأمین پایدار نیازهای غذایی کشور فراهم آورد.