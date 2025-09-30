خبرگزاری کار ایران
سرپرست اداره کل امور شرکت‌های بانک کشاورزی:

تحول‌گرایی و ارتقای مدل‌های کسب‌ وکار در شرکت‌های تابعه بانک کشاورزی آغاز شده

تحول‌گرایی و ارتقای مدل‌های کسب‌ وکار در شرکت‌های تابعه بانک کشاورزی آغاز شده
امیرحمزه توسلی، سرپرست اداره کل امور شرکت‌ها و نهادهای مالی بانک کشاورزی، در دومین همایش فصلی شرکت‌های تابعه بانک، از آغاز تحول‌گرایی و تغییر رویکرد استراتژیک در حوزه شرکت‌داری در بانک کشاورزی خبر داد و تأکید کرد: شرکت‌ها باید با مدل‌های کسب‌وکار به‌روز، حکمرانی شرکتی و هم‌افزایی مبتنی بر داده، آینده‌نگرانه عمل کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، دومین همایش از سلسله همایش‌های فصلی شرکت‌های تابعه این بانک با محوریت هم‌افزایی و ارتقای حکمرانی داده، هشتم و نهم مهرماه با حضور وهب متقی‌نیا مدیرعامل و سید حمید سیدی عضو هیأت‌مدیره بانک در محل باشگاه الهیه برگزار شد.

امیرحمزه توسلی، سرپرست اداره کل امور شرکت‌ها و نهادهای مالی بانک کشاورزی، در سخنرانی خود در این همایش با اشاره به اقدامات ۹ ماهه اخیر، تحول‌گرایی و تغییر رویکرد استراتژیک را سرلوحه برنامه‌ها دانست و گفت: با تشکیل کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته ریسک، حسابرسی و تطبیق مقررات در تمامی شرکت‌ها، فضایی فراهم شد تا تصمیم‌گیری‌ها با اتکا به اطلاعات دقیق‌تر و با حضور خبرگان صورت گیرد؛ موضوعی که نقطه عطفی در ارتقای حاکمیت شرکتی محسوب می‌شود.

وی افزود: از شرکت‌ها خواسته‌ایم مدل کسب‌وکار خود را با شرایط امروز اقتصاد، تورم و رقابت‌های بازار بازنگری و بر اساس چشم‌انداز روشن، برنامه و بودجه سالانه‌ای تدوین کنند تا مسیر فعالیت‌ها و درآمدزایی‌شان دقیق‌تر مدیریت شود. این سازوکار علاوه بر شفافیت، امکان ارزیابی منظم عملکرد و دریافت گزارش‌های دوره‌ای را فراهم کرده است.

توسلی همچنین با اشاره به تقویت نقش کمیته سیاست گذاری و سرمایه‌گذاری بانک، از پیگیری جدی راهکارهای نوین تأمین مالی همچون فاندینگ و سرمایه‌گذاری گروهی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای تشکیل هلدینگ سرمایه‌گذاری شرکت‌های بانکی نیز در دستور کار است؛ اقدامی که می‌تواند بستری حرفه‌ای‌تر برای مدیریت، ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و فراهم‌سازی زمینه خصوصی‌سازی ایجاد کند.

سرپرست اداره کل امور شرکت‌ها و نهادهای مالی بانک کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط تحریمی و تحولات پرشتاب اقتصادی، آینده‌نگری و اقدام به‌موقع یک ضرورت است. شرکت‌های تابعه باید بدون اتلاف وقت، خود را برای تغییرات گسترده پیش‌رو آماده سازند تا بتوانند نقشی مؤثر در مسیر توسعه و تعالی بانک ایفاء کنند.

