شاخص کل بورس ۳۴ هزار واحد تقویت شد

به گزارش ایلنا، شاخص کل بازار سرمایه امروز (سه‌شنبه ۸ مهر) ۳۴ هزار و ۶۴۰ واحد رشد کرد و در کانال دو میلیون و ۷۳۵ هزار واحدی ایستاد و در این روز شاخص کل بازار ۱.۲۸ درصد تقویت شد.

شاخص هم وزن ۰.۰۷ درصد افت کرد و در کانال ۸۰۸ هزار واحدی ایستاد.

در این بازار ۵۳۰ هزار معامله به ارزش ۱۶۸ هزار میلیارد ریال انجام شد.

در این روز به ترتیب نماد‌های فارس، پارسان، فملی و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سرمایه داشتند و عامل رشد بازار سرمایه شدند.

