شاخص کل بورس ۳۴ هزار واحد تقویت شد

شاخص کل بورس که روز کاری گذشته ۲.۳۲ درصد رشد کرده بود، امروز نیز ۱.۲۸ درصد مثبت شد.

به گزارش ایلنا، شاخص کل بازار سرمایه امروز (سه‌شنبه ۸ مهر) ۳۴ هزار و ۶۴۰ واحد رشد کرد و در کانال دو میلیون و ۷۳۵ هزار واحدی ایستاد و در این روز شاخص کل بازار ۱.۲۸ درصد تقویت شد.

شاخص هم وزن ۰.۰۷ درصد افت کرد و در کانال ۸۰۸ هزار واحدی ایستاد.

در این بازار ۵۳۰ هزار معامله به ارزش ۱۶۸ هزار میلیارد ریال انجام شد.

در این روز به ترتیب نماد‌های فارس، پارسان، فملی و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سرمایه داشتند و عامل رشد بازار سرمایه شدند.

