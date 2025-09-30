خبرگزاری کار ایران
ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد تولید تأکید کرد و خواستار استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده با بیان اینکه تسهیل سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی راهبردی مهم به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: در این مسیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده حمایت از سرمایه‌گذاران است.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای با تأمین مالی منابع مورد نیاز از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نظام بانکی و بازار سرمایه می‌تواند شتاب گیرد، افزود: با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم می‌توان جذب سرمایه‌های جدید در صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی را رقم زد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: حمایت مجلس و دولت از صنعت پتروشیمی سبب شده است تا فعالان صنعت با عزمی جدی و با نگاهی توسعه‌گرا فعالیت کنند و تکمیل زنجیره ارزش را به‌عنوان راهبردی مهم مورد توجه قرار دهند.

عباس‌زاده با تأکید بر نهادینه شدن وفاق و همگرایی در بخش‌های مختلف صنعت با هدف توسعه پایدار گفت: فعالان صنعت پتروشیمی در تمامی بخش‌ها باید پویا و چابک باشند و همسو با آن نیروی انسانی کارآمد و متخصص می‌تواند کارایی را افزایش دهد.

