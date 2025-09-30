به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده با بیان اینکه تسهیل سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی راهبردی مهم به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: در این مسیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده حمایت از سرمایه‌گذاران است.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای با تأمین مالی منابع مورد نیاز از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نظام بانکی و بازار سرمایه می‌تواند شتاب گیرد، افزود: با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم می‌توان جذب سرمایه‌های جدید در صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی را رقم زد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: حمایت مجلس و دولت از صنعت پتروشیمی سبب شده است تا فعالان صنعت با عزمی جدی و با نگاهی توسعه‌گرا فعالیت کنند و تکمیل زنجیره ارزش را به‌عنوان راهبردی مهم مورد توجه قرار دهند.

عباس‌زاده با تأکید بر نهادینه شدن وفاق و همگرایی در بخش‌های مختلف صنعت با هدف توسعه پایدار گفت: فعالان صنعت پتروشیمی در تمامی بخش‌ها باید پویا و چابک باشند و همسو با آن نیروی انسانی کارآمد و متخصص می‌تواند کارایی را افزایش دهد.

انتهای پیام/