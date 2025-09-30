آمادگی نفت برای قبول ریسک ایدههای فناوری نو
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه ایدههای فناورانه و نو باید در عمل به نتیجه برسند، گفت: این شرکت آمادگی دارد هزینه عملیات اجرایی این طرحها را در صنعت تقبل کند؛ ایده از دانشگاه، هزینه و ریسک از صنعت.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، حمید بورد امروز (سهشنبه، هشتم مهر) در نشست شورای راهبردی المپیاد علمی - پژوهشی مهندسی نفت با ابراز خرسندی از حضور در جمع استادان و نخبگان دانشگاهی اظهار کرد: امیدوارم این المپیاد خیر و برکتی برای کشور باشد. نفت کالای راهبردی است و در ایران نقشی بهمراتب مهمتر از بسیاری نقاط جهان دارد. هماکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه کشور به نفت وابسته است، بنابراین توجه به این بخش حیاتی اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به لزوم توجه المپیاد به نیازهای واقعی صنعت نفت افزود: این رویداد میتواند محورش همین موضوع باشد که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر با هیئت دولت با ایشان بر آن تأکید داشتند، یعنی بهرهگیری از فناوریهای نوین و نوآوری در تولید نفت و گاز. شرکت ملی نفت ایران کارگروههایی تشکیل داده و قراردادهایی در همین زمینه امضا شده است.
نفت آماده حمایت از فناوریهای نو
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه رسیدن به اهداف جدید در حوزه فناوری دور از دسترس نیست، گفت: از آبان پارسال کارگروه همکاری با دانشگاهها و استفاده از نوآوریهای علمی فعال شده و استادان برجستهای در آن حضور دارند. تجربه نشان داده هر جا فناوری جدید و ایده نو مطرح شده، شرکت ملی نفت آماده حمایت و استفاده بوده است.
بورد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات پیشین این بود که شرکتها یا دانشگاهها توان مالی کافی برای اجرای ایدههای نو را نداشتند، بیان کرد: امروز شرکت ملی نفت آمادگی دارد هزینه عملیات اجرایی این طرحها را تقبل کند. برای نمونه میتوانیم دکلهای حفاری یا امکانات فنی را در اختیار پروژههای دانشگاهی قرار دهیم تا ایدهها در عمل به نتیجه برسند. دنیا هم به همین شکل عمل میکند؛ ایده از دانشگاه، هزینه و ریسک از صنعت.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری تنگاتنگ با دانشگاهها تصریح کرد: نمونه موفق این همکاری را در پروژههای حفاری و مطالعات مخازن دیدهایم. اکنون آمادهایم این روند را با قدرت بیشتری ادامه دهیم تا دستاوردها از سطح تحقیقاتی فراتر روند و به مرحله صنعتیسازی برسند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان گفت: انتظار ما این است که المپیاد علمی پژوهشی نفت صرفاً یک رویداد علمی نباشد، بلکه زمینهساز ارتباط پایدار دانشگاه و صنعت نفت باشد و به دستاوردهای واقعی برای اقتصاد کشور منجر شود. شرکت ملی نفت نیز در این مسیر از ایدهها و نوآوریهای دانشگاهی حمایت میکند.