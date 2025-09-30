به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست با حضور احمد کرمی، استاندار ایلام؛ مدیران اپراتورهای ثابت و همراه و معاونان و مدیران وزارت ارتباطات، با ابراز خرسندی از پیشرفت ارتباطات در استان ایلام، برگزاری موفق مراسم اربعین را نتیجه همکاری همه دستگاه‌های مسئول در حوزه ارتباطات و سایر بخش‌ها دانست.

وی با اشاره به لزوم تأمین برق و رفع مشکلات جاده‌ای در قالب طرح USO گفت: «وزارت ارتباطات آماده است اجرای پنج سایت ارتباطی در نقاط مرزی و پایانه‌ها را برعهده بگیرد تا ارتباطات مسیر تردد زائران در طول سال پایدار و با کیفیت ارائه شود.»

هاشمی همچنین ارائه خدمات پست‌بانک به زائران را ارزشمند خواند و بر تداوم این روند در راستای خدمت به مردم و تقویت حکمرانی تأکید کرد.

او در خصوص پروژه «جی‌نف» نیز با اشاره به ارائه اطلس اطلاعات مکانی به رئیس‌جمهور و پیگیری ایشان، اهمیت کدپستی را هم‌سنگ کد ملی دانست و گفت: «کاربرد کد پستی در حکمرانی داده‌محور روزبه‌روز بیشتر می‌شود و لازم است این پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.»

وزیر ارتباطات توسعه ارتباطات در شهرهای بزرگ را دارای توجیه اقتصادی دانست با این حال اظهار کرد: «در شهرهای کوچک و روستاها این توجیه وجود ندارد و بر همین اساس، بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه، طرح USO را برای تحقق «عدالت ارتباطی» با جدیت ادامه می‌دهیم.»

پوشش ارتباطی؛ یک موضوع مستمر است

هاشمی با بیان اینکه پوشش ارتباطی برخلاف برق و آب یک موضوع مستمر است، گفت: «نیازهای ارتباطی با سرعت تغییر می‌کند؛ از صوت و پیامک تا اینترنت دیتا و امروز نسل پنجم شبکه. فردا هم فناوری‌های جدیدی مطرح خواهد شد و انتظار داریم سازمان تنظیم مقررات در زمینه توسعه 5G در استان جهشی ایجاد کند.»

او تأکید کرد: «گزارش‌های مقایسه‌ای بهترین معیار سنجش عملکرد است و نباید مسائل روی زمین بماند. هر جا نیاز به ورود وزارت یا همکاری استانداری باشد باید اعلام شود تا پیگیری کنیم.»

وزیر ارتباطات همچنین بر ضرورت توجه به امنیت سیستم‌ها و سامانه‌ها تأکید کرد و افزود: «میزان تاب‌آوری هر سیستم به ضعیف‌ترین حلقه آن بستگی دارد و لازم است این موضوع در سطح استان‌ها جدی گرفته شود.»

طرح ایران دیجیتال و تربیت نیروی انسانی

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش طرح «ایران دیجیتال» را زمینه‌ساز تربیت نسل جدید نیروی انسانی متخصص دانست و گفت: «بر اساس ابن طرح دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول در سراسر کشور با ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال آشنا می‌شوند. این طرح به‌طور هفتگی ارزیابی شده و به نفرات برتر جوایزی اهدا می‌شود.»

او ابراز امیدواری کرد نتایج این طرح در آینده به پرورش نیروهای متخصص و تحول در سطح کشور و منطقه منجر شود.

وزیر ارتباطات همچنین درباره «طرح تحول دیجیتال دولت» توضیح داد: «این طرح پس از مطالعه تجربه سایر کشورها و آسیب‌شناسی دولت الکترونیک تجمیع و به مسئولان ارائه شد. در نهایت پس از تصویب به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و می‌تواند بستری برای اجرای انتخابات الکترونیکی باشد.»

ایلام؛ در مسیر تبدیل شدن به قطب دیتای غرب کشور

در این نشست احمد کرمی، استاندار ایلام، نیز با تأکید بر فرابخشی بودن وزارت ارتباطات گفت: «این وزارتخانه در کنار سایر دستگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای ارتباطی جامعه ایفا کند.»

او با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و زائرپذیر بودن آن، بر لزوم همراهی همه دستگاه‌های استانی برای توسعه ارتباطات تأکید کرد و افزود: «دستاوردهای اربعین نشانه‌ای از پیشرفت ارتباطات در استان است.»

استاندار ایلام همچنین خواستار تسریع در اجرای پروژه جی‌نف، تکمیل پوشش جاده‌های ارتباطی، توسعه فیبرنوری و نسل پنجم تلفن همراه شد و گفت: «ایلام استان کوچکی است اما با حجم بالای تردد زائران، ارتباطات آن در سطح ملی اهمیت دارد. انتظار داریم دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به این استان مرزی داشته باشد.»

کرمی در پایان با اشاره به ظرفیت ایلام برای تبدیل شدن به قطب دیتای غرب کشور، ایجاد دیتاسنتر در استان را خواستار شد.

این نشست با حضور مدیران اپراتورهای ثابت و همراه، معاونان وزیر و مدیران بخش ارتباطی کشور برگزار شد و بر همکاری نهادهای استانی از جمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با مدیریت استانداری برای توسعه پوشش ارتباطی و ارائه خدمات پایدار به مردم تأکید شد.

