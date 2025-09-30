به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت‌های بی‌پی انگلیس و توتال انرژی فرانسه روز دوشنبه (هفتم مهر) با تأیید اجرای دو پروژه بزرگ نفتی و گازی، تعهدهای خود را به بازار انرژی آمریکا عمیق‌تر کردند؛ اقدامی که با اهداف واشینگتن برای بهره‌برداری گسترده‌تر از منابع هیدروکربنی داخلی همسویی دارد.

بی‌پی اعلام کرد که پروژه ۵ میلیارد دلاری «تیبر - گوادالوپ» در خلیج مکزیک را به مرحله اجرا رسانده است؛ طرحی که شامل احداث یک سکوی شناور با ظرفیت تولید روزانه ۸۰ هزار بشکه برای بهره‌برداری از حدود ۳۵۰ میلیون بشکه نفت خام قابل بازیافت خواهد بود. انتظار می‌رود تولید در این میدان از سال ۲۰۳۰ میلادی آغاز شود.

بی‌پی که اکنون روزانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه معادل نفت تولید می‌کند، پس از بازنگری راهبردی در فوریه، تمرکز سرمایه‌گذاری خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر به هیدروکربن‌ها تغییر داده و به‌طور فزاینده‌ای به بازار ایالات متحده وابسته شده است.

این شرکت انگلیسی وعده داده است که تولید خود در ایالات متحده را تا پایان دهه به کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد؛ رقمی که معادل نیمی از هدف جهانی تولید بی‌پی در آن بازه زمانی خواهد بود.

منابع مطلع به رویترز اعلام کردند که بی‌پی در حال بررسی فروش سهام حداقلی در پروژه «تیبر» و پروژه «کاسکیدا»، میدان نفتی کاملاً متعلق به بی‌پی در خلیج مکزیک، است.

در همین حال توتال انرژی روز دوشنبه اعلام کرد که ۴۹ درصد از سهام میدان‌های گازی ساحلی شرکت «کانتیننتال ریسورسز» در ایالت اوکلاهما را خریداری خواهد کرد. مبلغ این معامله اعلام نشده است.

بر اساس اعلام رسمی، این دارایی‌ها تا سال ۲۰۳۰ حدود روزانه ۱۵۰ میلیون فوت‌مکعب یا معادل ۲۶ هزار بشکه نفت خام گاز برای توتال انرژی تولید خواهند کرد.

ظرفیت یادشده به این شرکت فرانسوی برای دسترسی به منابع گاز بالادستی کم‌هزینه کمک می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که قراردادهای تحویل سوخت با کشتی به مشتریان آسیایی در حال گسترش است.

توتال انرژی بزرگ‌ترین خریدار گاز طبیعی مایع شده (ال‌ال‌جی) آمریکاست و سالانه ۱۰ میلیون تن گاز از این کشور خریداری می‌کند، اما تولید داخلی آن در ایالات متحده بسیار محدود است.

دارایی‌های بالادستی توتال انرژی در آمریکا طی سال گذشته میلادی تنها روزانه ۹۳ هزار بشکه معادل نفت تولید کرده‌اند؛ رقمی که حدود ۳.۸ درصد از تولید جهانی این شرکت فرانسوی را شامل می‌شود و بسیار کمتر از سهم دارایی‌های این شرکت در آفریقا، اروپا، خاورمیانه، آسیا و آمریکای جنوبی است.

توتال انرژی اعلام کرده است که در تلاش برای ایجاد تعادل بین خرید ال‌ان‌جی از ایالات متحده و افزایش تولید گاز خود در این کشور است؛ اقدامی که می‌تواند سهم تولید داخلی این شرکت در بازار آمریکا را به‌طور خیره‌کننده‌ای افزایش دهد.

