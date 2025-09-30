لجستیک هوشمند، طرح مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و ارتباطات
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گسترش همکاریهای مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزههای شهری، روستایی، جادهای، ریلی، فرودگاهی و بندری و هوشمند سازی فعالیتها از اجرای طرح مشترک لجستیک هوشمند با همکاری دو وزارتخانه خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین امضای تفاهمنامه همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همکاریهای مشترک میان این وزارتخانه و وزارت ارتباطات در حوزههای مختلف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به نقش این همکاریها در ارتقای خدماترسانی به مردم، افزود: در حوزه شهری، بهویژه در شهرهای جدید، توسعه فیبر نوری و زیرساختهای ارتباطی از جمله برنامههایی است که با همکاری وزارت ارتباطات اجرایی میشود.
صادق توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی را نیز از برنامههای مشترک دانست و گفت: تلاش میشود خدمات ارتباطی به شکل بهینهتری در اختیار ساکنان مناطق روستایی قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر اهمیت اجرای فیبر نوری در حریم جادهها و آزادراهها تأکید و اضافه کرد: پوشش راداری و رادیویی در مسیرهای جادهای از دیگر موضوعاتی است که با همکاری وزارت ارتباطات پیگیری خواهد شد.
وی به همکاریهای مشترک در حوزه فرودگاهی نیز اشاره کرد و گفت: توسعه اراضی فرودگاهی بهمنظور گسترش خدمات پستی و افزایش سرعت پردازش محمولهها، بهویژه در فرودگاه پیام، از جمله محورهای مورد توافق است.
صادق در ادامه افزود: در بخش بندری نیز هوشمندسازی بنادر با همکاری وزارت ارتباطات سرعت خواهد گرفت تا خدمات تخلیه و بارگیری کالاها به شکل بهینهتری انجام شود.
طرح مشترک لجستیک هوشمند
وی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهمترین طرحهای مشترک آینده است، اظهار کرد: این پروژه در حوزه حملونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان بیان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدماترسانی به مردم انجام خواهد شد و در آیندهای نزدیک نتایج ملموس آن مشاهده میشود.