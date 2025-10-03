مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره واکنش مثبت بورس به فعالسازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: با چند روز مثبت بودن شاخص نمی‌توان گفت که روند بازار در مواجه با این موضوع صعودی است و نیاز به نشانه‌های بیشتری داریم. اما موضوع مهم این است که پیش از فعالسازی مکانیسم ماشه، بازار سرمایه بسیاری از ریسک‌ها را در خود دیده بود. بنابراین قیمت‌گذاری‌هایی که تنظیم شده برای شرایط بدتر از امروز بوده است.

وی ادامه داد: قیمت‌ها با در نظر گرفتن اعمال مکانیسم ماشه و برگشت تحریم‌های قبل از سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کردند. اما همچنان بازار نگرانی‌های بیشتری از بروز درگیری‌های نظامی و شدت تنش‌ها را دارد و در حال حاضر با توجه به اینکه نسبت به سال‌های گذشته در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد، شرایط بازار در فضای بدبینانه است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر بخواهیم بازار سرمایه روند صعودی در پیش بگیرد، قاعدتا به اخبار مثبت خارجی نیاز داریم یا اینکه سیاست‌های ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری داخلی تعدیل و کنترل شود. همچنین باید اتفاقات واقعی رخ دهد که سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند و پول واقعی وارد سهام شود چراکه هنوز پولی بیرون از بازار و توسط مردم و سرمایه گذاران وارد بازار نشده است

سوری گفت: نگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند گپ و فاصله آن با دلار نیما نمی‌تواند در مدت زمان طولانی زیاد باشد. اگر تعدیلی در دلار نیما انجام شود و اگر به سمت سیاست تک نرخی شدن ارز پیش برویم، قاعدتا سطوح سودآوری شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما دولت‌هایی که با کسری بودجه مواجه هستند، به همین دلیل کوچک‌ترین اهمیتی به بخش تولید نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه اگر عاملی بخواهد سود شرکت‌ها را افزایش بدهد، همواره فعالان اقتصادی این نگرانی را دارند که دولت بر روی عامل دست می‌گذارد و سود را کاهش می‌دهد، اظهار داشت: اگر نگرانی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بازار سرمایه از عملکرد دولت رفع شود، تاثیر آن بسیار بیشتر از عامل مکانیسم ماشه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط بورس با اعمال سختگیری‌های اسنپ بک ادامه داد: نمی‌توان شرایط را پیش بینی کرد اما در حال حاضر با فرض اینکه شرایط بدتر نشود چه در بخش فشارهای خارجی چه در اجرای سیاست‌های ضد تولید داخلی؛ شرکت‌هایی که در حال حاضر سودآوری مناسبی دارند و از دسترس دولت و از قیمت‌گذاری دستوری دورتر هستند و می‌توانند تورم و نرخ دلار را بر روی نرخ خود لحاظ کنند، فرصت تداوم تولید را خواهند داشت.

سوری گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در افق یکساله در بازارهای داخلی یا در بازارهایی که محدودیت‌های تجاری کمتری با ایران دارند، بازده توجیه‌پذیر یا بهتری داشته باشند.

انتهای پیام/