پاسخ معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به گزارش خبرگزاری ایلنا
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارشهای خبرگزاری ایلنا با عناوین «فعالین اقتصادی از سوء مدیریت معاونت بازرگانی وزارت جهاد به ستوه آمدهاند» و «تناقض آشکار در وزارت جهاد کشاورزی» جوابیهای داد.
به گزارش ایلنا، در پی انتشار گزارشهایی با عناوین « فعالین اقتصادی از سوء مدیریت معاونت بازرگانی وزارت جهاد به ستوه آمدهاند» و «تناقض آشکار در وزارت جهاد کشاورزی» در خبرگزاری ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، توضیحات و روشنگریهایی را در راستای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.
متن این جوابیه به شرح زیر است:
در ابتدا باید متذکر شد که تمامی مراحل مربوط به صدور مجوز «ثبت سفارش کالا» از مرحله تخصیص سهمیه تا خروج از گمرک توسط «سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی» متصل به سامانه جامع تجارت انجام میشود؛ لازم به ذکر است به منظور ایجاد شفافیت و تسریع در بررسی درخواستهای واصله، با تمهیدات اتخاذشده در معاونت توسعه بازرگانی صدور مجوز «ثبت سفارش واردات» بسیاری از کالاهای اساسی شامل «گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، برنج، چای، روغن خام، روغن پالم، دانههای روغنی، سموم کشاورزی، حبوبات، میوهها و بسیاری از کالاهای دیگر مورد نیاز واحدهای تولیدی» به صورت سیستمی و بدون دخالت نیروی انسانی وزارت جهاد انجام میگیرد. اجرایی شدن این فرآیند کمک بسیار شایانی به واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی جهت تسهیل ثبت فرآیندهای تجاری نموده است. لیکن استفاده از این سیستمها، نیازمند آگاهی و داشتن اطلاعات و دانش کافی در این زمینه، است. مراجعه حضوری فعالین تجاری به معاونت توسعه بازرگانی عمدتا زمانی اتفاق میافتد که این دانش وجود نداشته، در «فرآیند اجرایی مذکور خللی وارد شده باشد» و یا «اطلاعات درج شده توسط بازرگانان در سامانه مذکور غلط، نادرست و یا ناقص» بوده و سیستم به آنها اجازه پیشرفت کار را ندهد.
علی ایحال، حجم بالای مراجعهکنندگان به معاونت بازرگانی به صورت روزانه ممکن است این امر را تداعی نماید که پروندههای بلاتکلیف زیادی در معاونت بازرگانی وجود دارد؛ این درحالی است متأسفانه اکثر مراجعات ناشی از «عدم آگاهی و دانش کافی» برخی واردکنندگان به علم بازرگانی از طریق سامانههای برخط برای واردات کالاهای کشاورزی و مهمتر از همه تلاش برای «دریافت سهمیه و ثبت سفارش اضافی به ویژه برای شرکتهای جدیدالتاسیس» میباشد.
بر اساس اطلاعات موجود در سامانه، در ٦ ماهه اول سال بالغ بر ۱۸.۰۰۰ پرونده شرکتها موفق به اخذ مجوز اتوماتیک و سیستمی ثبت سفارش شدهاند که بیانگر عملکرد مناسب سامانههای غیر حضوری است.
شایان ذکر است در اکثر موارد، پاسخ مراجعین محترم در اولین مراجعه داده میشود و نیازی به مراجعات بعدی وجود ندارد، لیکن اصرار برخی از شرکتها برای مواردی همچون«دریافت سهمیه اضافی برای واردات» و یا انجام موارد دیگری که خارج از «قوانین و سیاستهای تدوین شده و در دست اجرای معاونت بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی» است، دلیل مراجعات تکراری بازرگانان و یا نمایندگان آنان میشود. همچنین در بررسیهای غیر رسمی به عمل آمده، مشخص شده است که برخی از شرکتها با استخدام افرادی به منظور حضور روزانه و مستمر در معاونت بازرگانی به منظور اصرار و پافشاری در درخواستهای غیر قابل اجرا اقدام و یا به دریافت اخبار و اطلاعات سایر شرکتها و انجام لابی و مذاکرات خارج از عرف بازرگانی نمودهاند، لذا حضور فیزیکی بازرگانان محترم اصلا توصیه نمیشود.
علی ایحال، برای رفع مشکلات و مسائل بازرگانان و شرکتهایی که اقدام به واردات کالاهای کشاورزی مینمایند و برای تسهیل در روند پاسخگویی و همچنین ساماندهی نحوه مراجعات حضوری تدابیری اندیشیده شده و در حال اجرا است که در ذیل به این موارد اشاره میشود:
١ – تشکیل میز خدمت: این میز با حضور کارشناسان خبره معاونت بازرگانی و به منظور راهنمایی، مشاوره و پاسخگویی به مراجعین محترم به صورت روزانه تشکیل شده است. بر اساس آمار ماخوذه، این میز در ساعات اداری، روزانه پاسخگوی بیش از ٣٠ نفر از مراجعین میباشد. لیکن همانطور که گفته شد برخی از افراد به این دلیل که درخواستهای مغایر با قوانین حاکم بر معاونت توسعه بازرگانی و وزارت جهاد را دارند، از پاسخهای دادهشده قانع نشده و در روزهای بعد هم مراجعه نموده و بر خواستههای به «ناحق خود علی الخصوص افزایش سهمیه» اصرار و پافشاری مینمایند.
٢- به منظور تسهیل و تسریع در روند پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی از قبیل تمدید ثبت سفارش ترخیص کالا و ویرایش ثبت سفارش، روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته از «ساعت ٧ صبح لغایت ١٧ عصر» کارشناسان خبره سامانه مجوزهای تجارت خارجی «به صورت موردی» و «پرونده به پرونده» اقدام به ملاقات حضوری و چهره به چهره مینمایند تا نسبت به رفع ایرادات هر پرونده اقدام لازم صورت پذیرد که منجر به بررسی حداقل ٤٠ پرونده در هر روز میشود. در صورت نیاز، همکاران معاونت بازرگانی در روزهای زوج پس از بررسی پروندهها در همان هفته زمانی را جهت حضور افراد مرتبط تعیین میکنند تا وقت عزیزان و بازرگانان محترم با حضور در معاونت توسعه بازرگانی ضایع نگردد.
٣-راهاندازی سایت معاونت توسعه بازرگانی و به روز رسانی آن جهت درج اخبار و اطلاعات مربوط به واردکنندگان محترم کالاهای کشاورزی به آدرس aic.maj.ir که از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تاکنون تعداد ٦٥ اطلاعیه برای راهنمایی بازرگانان محترم صادر و در سایت وزارت متبوع قرار داده شده است.
۴- آموزش نحوه انجام امور در سامانه مجوزهای تجارت خارجی در کلاسهای حضوری و گروههای اجتماعی بازرگانان محترم در پیام رسان بله - از طرفی چون «پاسخگویی سریع به فعالان اقتصادی و کسب و کارهای تولیدی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم بر فضای کل کشور» یکی از مهمترین اهداف معاونت توسعه بازرگانی میباشد، برگزاری کلاسهای آموزشی برای بهرهگیری از سامانه مجوزهای خارجی یا سامانه بازارگاه با همکاری انجمنها و اتاق بازرگانی در حال انجام است.
۵- برخلاف آنچه در گزارش مذکور آمده، جلسات تخصصی با انجمنها به عنوان نماینده بازرگانان محترم نیز با حضور معاون توسعه بازرگانی برگزار و سیاستگذاریهای لازم انجام میشود.
- به طور مثال بر اساس مذاکرات صورت گرفته در یکصد و سی امین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به منظور جلوگیری از پرداخت کارمزد مضاعف توسط واردکنندگان محترم ، تمدید ٦ ماهه ثبت سفارشها طی اطلاعیه ارزی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ پیشبینی شده است.
- در ٩ ماه اخیر، تعداد زیادی از پروندههای سرگردان در خصوص پرداخت مابهالتفاوت ارزی کالاهایی نظیر کود، سم، شکر و ... مربوط به دولت قبل نیز با همکاری انجمنهای تخصصی در جلسات فرادستگاهی تعیین تکلیف گردیده است.
- کلیه پروندههای معوق از سال ١٤٠٢ که دچار تغییر تالار ارزی شده بودند در جلسات حضوری با حضور ذینفعها تصمیمگیری و تا پایان١٤٠٣با همکاری بانک مرکزی تسویه گردیدهاند.
۶-تقاضای مجوز، اصلاح یا ویرایش ثبت سفارش توسط بازرگانان محترم انجام میشود و با عنایت به موارد ذکر شده فوق اصولاً نیازی به حضور ایشان در اتاق معاون توسعه بازرگانی نمیباشد.
۷- آدرس ایمیل مجزا برای پیگیری غیرحضوری مکاتبات (trade-followup@agri-jahad.org) از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ به مراجعین محترم اعلام و تلفنهای ٤٣٥٤٤٧٤٦ و ٤٣٥٤٤٨٠١ برای پاسخگویی به عزیزانی که نیاز به راهنمایی دارند تعبیه شده است.
۹- در راستای تسهیل عملیات و به منظور صرفهجویی در زمان، مکاتبات متعددی با سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت در تیر ماه انجام شده (نامه های مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ و ۱۴۰۴/۰۴/۲۵) تا واردکنندگان محترم بدون نیاز به مراجعه حضوری، موفق به انجام تمدید ثبت سفارش ها تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ به صورت اتوماتیک و بدون هزینه شده و عملیات بازرگانی نامبردگان به دلیل محدودیتهای جنگ ١٢ روزه متوقف نگردد.
١٠-به منظور خدمترسانی بهینه و پس از طرح موضوع با تعدادی از انجمن ها، هماهنگی هایی هم به شرح نمونه پیوست (نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶) انجام شده تا به جای حضور تک تک متقاضیان، نماینده اتحادیه به پیگیری امور بپردازد.
١١- کلیه قوانین و مقررات برای دسترسی آسان در سامانه ملی اطلاعرسانی قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران(dotic) منعکس میگردد.
١٢- در عین حال نمایندگان محترم سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، بازرسی وزارت، حراست وزارت، حقوقی حراست همگی در ساختمان اصلی وزارت جهاد حضور داشته و آمادگی دارند علاوه بر معاونت توسعه بازرگانی، مشکلات احتمالی مراجعین را بررسی فرمایند.
با عنایت به کلیه موارد فوق، به کلیه ذینفعان اطمینان داده میشود که کلیه اقدامات این معاونت در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام گرفته و حضور یا عدم حضور فیزیکی بازرگانان در وزارتخانه تاثیری در اجرای قوانین یا صدور مجوزها نخواهد داشت. همچنین انجمن های صنفی در موراد متعددی در جریان فرآیندها قرار گرفته و جای نگرانی برایشان باقی نمانده است. لذا انتظار می رود، در آینده نیز مراجعات و پرسشهای مستقیم به معاونت توسعه بازرگانی کاهش یابد.
توضیحات خبرگزاری ایلنا
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در راستای تحقق و انجام وظایف حرفهای خود، اقدام به منعکس کردن مطالبات و گلایههای بازرگانان و تجار محترمی نموده که در شرایط سخت تحریمی، بار اصلی تامین کالاهای اساسی را به دوش میکشند و تسهیل در انجام این امور ازسوی وزارت جهاد کشاورزی عادیترین وظیفه این نهاد برای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها بیش از آنچه تاکنون اتفاق افتاده، تلقی میشود.
با این همه، این خبرگزاری آمادگی خود را برای حضور در جمع بازرگانانی که به این وزارتخانه مراجعه میکنند، اعلام میدارد تا از نزدیک تلاشهای وزارت جهاد برای تامین کالاهای اساسی را منعکس کند و هم اگر گرهی وجود دارد با پرداختن به مشکلات احتمالی به رفع آنها کمک کند.