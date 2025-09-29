در نشست خبری مطرح شد:
کاهش صادرات فرآوردههای نفتی به دلیل جنگ ۱۲ روزه و حادثه بندرعباس/ مردم را از تحریم نترسانیم
حسینی دلیل کاهش صادرات فرآوردههای نفتی را در سال جاری تعطیلات نوروز، حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس، اعتصاب رانندگان، جنگ ۱۲ روزه و قطعی برق برشمرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمید حسینی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با موضوع چالش های بخش خصوصی فراورده های نفتی در تولید و صادرات اظهار داشت: در ۵ ماهه امسال ۲۰ میلیارد دلار یعنی هر ماه ۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم در حالی که رقم در سال گذشته ماهانه ۴.۸ دلار بوده که طبق اعلام گمرک ۶ درصد نسبت به پارسال عقب هستیم.
وی با بیان اینکه در اغلب محصولات کاهش صادرات داشته ایم، افزود: پارسال ۲.۹ میلیون تن صادرات قیر داشتیم که این میزان امسال به ۲.۶ میلیون تن رسیده، پارسال ۴.۵ میلیون تن متانول صادر کردیم که امسال به ۳.۳۹۰ میلیون تن رسیده، پارسال ۲.۶ میلیون تن اوره صادر کردیم که این رقم به ۱.۹۰۰ میلیون تن کاهش یافته است.در حوزه روغن پارسال ۱.۵ میلیون تن صادرات داشتیم که امسال به ۱.۲۹۱ کاهش یافته است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی روند صادرات پلیمرها را افزایشی ذکر کرد و گفت: پارسال ۱.۴۰۰ تن صادرات محصولات پلیمری داشتیم که امسال با ۲۴ درصد افزایش به۱.۷ میلیون تن رسیده است.
وی با اشاره به اینکه پارسال رکورد صادرات را شکستیم، افزود: تلاش می کنیم امسال به رکورد پارسال برسیم.
وی ابراز امیدواری کرد که در ۶ ماه دوم بتوانیم عقب ماندگی صادرات نیمه نخست سال را جبران کنیم.سال گذشته کل صادرات به ۶۰ میلیارد دلار رسید و معمولاً در نیمه دوم سال، وضعیت صادرات بهبود پیدا میکند.
حسینی با بیان اینکه امسال پیشبینی شده درآمد نفتی ایران به ۴۳ میلیارد دلار برسد، گفت: البته این درآمد با صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکهای و قیمت متوسط ۶۸ یورویی است؛ در حالیکه صادرات زیر این مقدار و متوسط قیمت از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۳.۵ یورو بوده، بنابراین نگرانی بابت عدم تحقق کامل درآمد نفتی امسال که در بودجه دیده شده وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به تحریم گفت: تحریمهای سازمان ملل مهم است اما اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران مهم نیست، چراکه این تحریمها ربطی به معیشت مردم ندارد و چیز جدیدی به تحریمهای قبلی در بخش اقتصادی اضافه نمیکند.
وی افزود: تحریم خوب نیست، اما نباید مردم را از اثرات تحریم بترسانیم، در سال ۸۹ تحریم سازمان ملل شدیم اما در سال ۹۰ افزایش یافت و همان کشورهای اروپایی که به تحربم ایران رای دادند از ایران نفت خریدند.
حسینی با بیان اینکه با تحریم توسعه امکان پیدا نمیکند، دولت باید دیپلماسی را فعال نگه دارد و راهکار، استفاده بیشتر از توان داخلی است، افزود: در ۵ ماهه نخست امسال ۲۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم و میزان درآمد نفتی امسال کشور ۴۳ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفت: اصلاح نظام بودجهریزی و اصلاح نظام یارانه میتواند بسیار به دولت کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت صدای واحد در کشور، بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل، فعال شدن ظرفیتهای اقتصادی، واگذاری امور به بخش خصوصی و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه همچون عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، امارات و خریدار کلیدی نفت ایران یعنی چین تاکید کرد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: برای عبور از شرایط فعلی، مذاکرات باید دنبال شود؛ چراکه تحریمها مانع توسعه است و ما نباید فقط به حفظ وضع موجود بسنده کنیم.
در ادامه این نشست، سید حامد حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی نیز با بیان اینکه اگر مسیر اقتصاد کشور به دولت متکی باشد، حصول نتایج بسیار زمانبر خواهد بود، اظهار داشت: اگر اقتصاد متکی به مردم باشد، هبچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه قادر به سد کردن اقتصاد ایران نخواهد بود.
وی افزود: بخش خصوصی امروز برای انتقال پول نیازمند حمایت جدی دولت و حاکمیت است، چراکه نقل و انتقال پول، و انتقالهای بانکی سختتر شده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی خاطرنشان کرد: در بخش پیمانسپاری ارزی و رفع تعهدات داخلی نیز نیازمند اصلاح روند موجود هستیم و انتظار داریم بانک مرکزی به برخی از اعضای اتحادیه، اجازه عرضه ارز در بازار دوم را بدهد.