طرح پست عشایری آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این مراسم با حضور محمد احمدی؛ معاون وزیر ارتباطات، مدیرعامل شرکت ملی پست، جهانبخش میرزاوند؛ مدیرعامل سازمان امور عشایر و جمعی از مدیران جهاد کشاورزی، اعلام شد از امروز اختصاص کدپستی به استقرارگاه‌های ییلاقی و قشلاقی یک میلیون عشایر کشور در دستور کار قرار گرفته است.

محمد احمدی؛ معاون وزیر ارتباطات، این اقدام را گامی تاریخی در مسیر بهبود خدمات پستی به عشایر دانست و گفت: «این طرح بنا به تأکید رئیس‌جمهور و در چارچوب حکمرانی داده‌محور دولت چهاردهم اجرا می‌شود و تحولی اساسی در ارائه خدمات پستی به جامعه عشایری به همراه خواهد داشت.»

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویه‌ها متناسب با شیوه زیست عشایر افزود: «برای اجرای این پروژه، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت ملی پست و سازمان امور عشایر امضا شد که بر اساس آن، در گام نخست، طرح پست عشایری در هفت استان کشور اجرا می‌شود. همچنین برای هر خانوار عشایری امکان اختصاص کدپستی به حداقل دو مکان ییلاقی و قشلاقی فراهم خواهد شد.»

احمدی ایجاد صندوق‌های پستی، سیستم‌های کنترل برخط و قراردادهای ویژه خدماتی را از دیگر ابعاد این طرح برشمرد و تأکید کرد: «پست عشایری نه‌تنها دسترسی به آخرین محل اقامت عشایر را تسهیل می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات پستی و بهره‌مندی این قشر از مدل‌های نوین خدماتی خواهد شد.»

در ادامه مراسم، جهانبخش میرزاوند؛ مدیرعامل سازمان امور عشایر، آغاز به کار پست عشایری را «نقطه عطفی در تاریخ ارائه خدمات پایه به جامعه عشایری» توصیف کرد و گفت: «این طرح به‌ویژه در زمینه ارسال تولیدات و صنایع‌دستی عشایر به سراسر کشور و حتی بازارهای جهانی، تحولی چشمگیر ایجاد خواهد کرد.»

