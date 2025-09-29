به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عیسی بزرگ زاده در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گفتمان سازی انسانی ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای اصلاح اوضاع آب است، اظهار داشت: اگر همراهی مردم، خط طالقان، ۱۴.۵درصد کاهش مصرف و برخی تمهیدات نبود آب پایه مردم آسیب می‌دید.

۴۰ درصد کاهش بارندگی

وی افزود: در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ متوسط بارش ۱۵۲ میلیمتر بارش داشتیم که نسبت به پارسال و بلندمدت ۴۰ درصد عقب است، بنابراین کسری جدی است.

بارش ۴ استان وخیم است

وی افزود: در حال حاضر در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به لحاظ بارندگی ۵۰ درصد عقب هستیم.

بزرگ زاده خاطرنشان کرد: برخی استان ها تا ۷۷ درصد کاهش بارش داشته اند و برخی نیز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش بارش دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر این برخی استان ها نیز بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش بارش دارند و ۲ استان گیلان و زنجان نیز کمتر از مثبت و منفی ۱۰ درصد بارش دریافت کرده اند، در استان گیلان سد سفید رود هم وضعیت خوبی ندارد.

۴۲ درصد کاهش ورودی به سدها

سخنگوی صنعت آب گفت: امسال ورودی به سدها ۲۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون متر مکعب است پارسال این رقم ۴۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون متر مکعب بود که ۴۲ درصد عقب هستیم.

وی بیان کرد: حجم مخازن امسال ۱۸ میلیارد و ۷۶۰ میلیون متر مکعب است در حالی که پارسال این رقم ۲۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون متر مکعب بوده که ۲۴ درصد عقب است.

بزرگ زاده میزان پرشدگی سدها را ۳۶ درصد عنوان کرد.

سدهای تهران به حجم مرده نزدیک شدند

وی تصریح کرد: سدهای تهران با احتساب حجم مرده ۲۸۵ میلیون متر مکعب آب دارند، در حالی که این رقم پارسال ۴۸۳ میلیون متر مکعب بوده که ۲۲۷ میلیون متر مکعب نسبت به پارسال و ۳۶۰ میلیون متر مکعب نسبت به بلندمدت کمتر است.

وی بر ضرورت رعایت مدیریت مصرف آب از سوی همگان تاکید کرد و گفت: وزارت نیرو تنها دنبال آن نیست که فقط مردم مدیریت مصرف را جدی بگیرند بلکه دنبال آن است که علاوه بر طرح های تامین آب مدیریت مصرف تبدیل به فرهنگ عمومی شود.

طرح تعویض کولرهای فرسوده

سخنگوی صنعت آب از ارائه طرحی مبنی بر تعویض کولرهای فرسوده آبی با کولرهای جدید خبرداد و افزود: این طرح که از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق درحال اجرا است و نقش قابل ملاحظه ای در مدیریت آب خواهد داشت.

ارایه لوازم کاهنده بصورت قسطی

بزرگ زاده همچنین درباره استفاده از وسایل کاهنده مصرف ادامه داد: این طرح نیز درحال پیگیری است و مقرر است هزینه استفاده از این وسایل به صورت قسطی از قبض مشترکان کسر شود.

شرایط سخت تامین آب

وی گفت: چنانچه شرایط خشکسالی تداوم یابد شرایط تامین آب سخت تر خواهد شد و فقط باید با مدیریت مصرف پیش رفت.

اوضاع رهاسازی آب از هیرمند

سخنگوی صنعت آب درباره وضعیت هیرمند خاطرنشان کرد: همسایه شرقی در کلام کاملا همراه است اما در عمل نیاز به همراهی جدی است.

بزرگ زاده با بیان اینکه در سال آبی گذشته تنها ۱۹۰ میلیون متر مکعب آب رها سازی شد که میزان ناچیزی است، ادامه داد: پیگیری‌ها برای رها سازی حقآبه هیرمند ادامه دارد و امید است این همکاری صورت گیرد.

سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: عملیات بارورسازی ابرها با هدف کاهش تنش آبی در مناطق حساس در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است و بنا داریم در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز اجرا کنیم که پیش بینی می شود از این مسیر ۵ تا ۱۵ درصد بارش داشته باشیم.

دریاچه ارومیه با روش‌های قبلی احیا نمی‌شود

وی در ادامه بیان کرد: دریاچه ارومیه تبدیل به نمونه کلاسیک مدیریت غلط آب و کشاورزی در کشور شده است. اصلاح شرایط ارومیه معادل اصلاح الگوی کشت و نظام توسعه است. پارادایم گذشته جواب نمی دهد.

وی ادامه داد: مجموعه اقدام های پر هزینه ای که طی این سال ها برای احیای دریاچه صورت گرفته جواب نداده و وضعیت آن نابهنجار است.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: علت اصلی این شکست آن است که بخش کشاورزی همچنان ۴۰ درصد کاهش سطح زیر کشت را در محدوده دریاچه انجام نداده است.

بزرگ زاده گفت: همچنان سطح زیر کشت در اطراف دریاچه در حال افزایش است و این موضوع احیا را غیر ممکن می سازد.

وی ادامه داد: باید زمین های کشاورزی کم‌ بهره‌ور بلندمصرف آب در اطراف دریاچه حذف شود.

سخنگوی صنعت آب افزود: برای احیای دریاچه باید معیشت جایگزین برای کشاورزان منطقه در نظر گرفته شود و بدون معیشت جایگزین احیا ممکن نیست.

بزرگ زاده خاطرنشان کرد: احیای دریاچه ارومیه اراده جدی نیاز دارد با مصاحبه و گفت و گو شدنی نیست، بلکه باید جدی عمل کرد.

وی گفت: با حذف زمین های کم بهره ور ۴۷۰ میلیون متر مکعب آب در دریاچه ذخیره خواهد شد.

