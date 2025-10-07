کامبیز ناظریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره مشترکان پرمصرف برق در تهران اظهار داشت: در حوزه مشترکان پرمصرف یکی از مباحث و از الزمات مورد پیگیری این است که در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند نیاز مازاد خود را از انرژی خورشیدی تامین کنند.

وی افزود: امسال در تهران شاهد اتفاق خوبی در حوزه مشترکان برق شهر تهران بودیم برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته صرفه‌جویی در حوزه انرژی صورت گرفت به این ترتیب که در روزهای گرم سال بالغ بر نیم میلیارد کیلو وات ساعت صرفه‌جویی انرژی داشتیم و در این بین نقش مردم خیلی پررنگ بوده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که امسال افتاد؛ ۵ درصد مشترکان پرمصرف کاهش پیدا کردند و به مشترکانی که الگو را رعایت می‌کنند؛ اضافه شد.

وی گفت: در حال حاضر درصد مشترکینی که الگوی مصرف برق را در شهر تهران رعایت می‌کنند بالغ بر ۷۰ درصد است در حالی که سال گذشته این رقم ۶۵ درصد بوده است، یعنی بیش از ۲۰۰ هزار مشترک به مشرکانی که الگو را رعایت می‌کنند اضافه شد که این در هزینه‌های برق مصرفی این مشترکان تاثیرگذار بوده است.

ناظریان خاطرنشان کرد: مشترکانی که زیر الگو مصرف برق دارند به طور میانگین قبض ماهانه حدود ۵۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند و برای مشترکین پرمصرف و کسانی که ۲ برابر الگو مصرف برق دارند قبض‌های میلیونی صادر می‌شود.

وی درباره برنامه احداث نیروگاه‌های زباله‌سوز در تهران بیان کرد: شهرداری تهران به میزان محدودی نسبت به احداث نیروگاه زباله‌سوز اقدام کرده اما عدد قابل توجهی نیست، این پروژه‌ها را باید ساتبا بررسی کند، زیرا این نیروگاه‌ها شرایط خاص خود را دارد و با توجه به شرایط زیست محیطی باید شرایط و فضا دیده شده باشد.

