خبرگزاری کار ایران
واریز ۵۰ همت سود سهام عدالت در پایان هفته
ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: ۵۰ همت سود سهام عدالت در پایان هفته جاری به حساب دارندگان سهام عدالت واریز می‌شود.

به گزارش ایلنا،  مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: واریز مرحله دوم مبالغ تجمیع‌شده سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 1402 شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به همراه منافع حاصل سود سهام عدالت سنوات اخیر به حساب دارندگان این سهام در پایان این هفته آغاز خواهد شد. این فرآیند در روز جمعه تکمیل خواهد شد. این سود به حساب دارندگان سهام عدالتی که مشخصات آن‌ها در سجام تکمیل شده است، واریز خواهد شد.

ولی‌اله جعفری، افزود: از مجموع 50 همتی که در این مرحله بین دارندگان سهام عدالت تقسیم خواهد شد، 44 همت مربوط به سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 1402 شرکت‌های سرمایه‌پذیر و 6 همت نیز مربوط به عواید حاصل از سود سهام عدالت است

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بخش اول سود سهام عدالت سال مالی 1402 شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اسفند 1403 به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شده بود.

جعفری با اشاره به این‌که هنوز حدود 7 همت از سود سال مالی 1402 شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت وصول نشده است، اعلام کرد: وجوه باقی مانده، همراه با پرداخت قسط اول سود عملکرد سال مالی 1403 شرکت‌های سرمایه‌پذیر، در مرحله بعد پرداخت خواهد شد.

 

