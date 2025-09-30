کامبیز ناظریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه اجرای نیروگاه تجدیدپذیر در تهران اظهار داشت: یکی از مباحث جدی در تامین برق تهران احداث نیروگاه‌های خورشیدی است، در حوزه استان تهران در فاز اول ۱۰ هزار مگاوات برنامه‌ریزی شده و تاکنون بالغ بر ۲ هزار مگاوات در برنامه‌های هماهنگی و قرارداد قرار گرفته است.

وی افزود: تا ۱۰ هزار مگاوات برای سرمایه‌گذاری در این حوزه متقاضی داشته‌ایم که امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم بخش قابل توجهی نیروگاه خورشیدی وارد مدار کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه توسعه انرژی‌های خورشیدی در کنار نیروگاه‌های حرارتی یکی از اولویت‌های وزارت نیرو برای کمک رفع ناترازی است، گفت: در قانون ماده ۱۶ دانش‌بنیان؛ حوزه صنایع باید ۵ درصد از مصرف انرژی خود را تا ۱۴۰۶ از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند که بخشی از سوی صنایع در حال اجرا است.

وی ادامه داد: کلیه سازمان‌های مرتبط با ماده ۵ قانون خدمات کشوری الزما باید تا پایان ۱۴۰۶؛ ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از طریق سامانه خورشیدی تامین کنند، اکنون برای این ۲۰ درصد در کلیه سازمان‌های مستقر در حوزه شهر و استان تهران برنامه داریم، اکنون ۱۰ مگاوات در حوزه ادارات وارد مدار کردیم و امیدواریم تا پایان امسال در در حوزه ادارات شهر تهران ۴۰ مگاوات دیگر هم اضافه کنیم.

ناظریان با بیان اینکه برای احداث نیروگاه خورشیدی در بخش خانگی هم متقاضی داریم، خاطرنشان کرد: طرح‌های جدیدی در دستور کار ساتبا قرار دارد که بتوانند از طریق روش‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری بیشتری باشد؛ مردم بتوانند مشارکت بهتری داشته باشند. در حال حاضر با استفاده از تضامینی در خریدهای تضمینی قرارداداهای بلندمدت منعقد می‌کنیم و آن میزان نیروگاه که مردم در فضای منازل امکان نصب دارند را خریداری می‌کنیم.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حوزه خانگی و مشترکان تجاری شهر تهران نصب شده و بخشی نیز در حال نصب شدن است.

