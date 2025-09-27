جزئیات فروش فوری محصولات ایران خودرو + لینک

به گزارش ایلنا، ایران‌خودرو درنظر دارد تعدادی از محصولات خود را در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید متقاضیان به صورت فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل دست‌کم چهار ماه پس از انعقاد قرارداد، عرضه کند.

این طرح که از یک‌شنبه ششم مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ادامه دارد، شامل متقاضیان عادی (از این مرحله بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی)، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.

شرایط عمومی متقاضیان

الف - متقاضیان عادی:

-حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.

-متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته از دیگر شرکت‌های خودروساز خودرو خریداری و این شرکت‌ها به نام آنها فاکتور فروش صادر نموده باشد نمی‌توانند در این طرح شرکت کنند. در صورت ثبت در خواست خرید درخواست خرید ایشان حذف می‌شود.

-متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال بوده و عمر خودرو موضوع پلاک بیش از ۵ سال باشد از این ممنوعیت مستثنی می‌شوند.

-صلح انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث و فروش حواله خودرو حتی بصورت وکالتی به هر طریقی ممنوع است.

-متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشمول شرایط فوق نبوده و فقط باید فرزند دوم و یا ما بعد آنها متولد تاریخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۴ به بعد باشد. در صورتی که تعداد تقاضا از تعداد ظرفیت عرضه بیشتر باشد اولویت برای مادرانی است که در ۲۴ ماه گذشته از شرکت های خودروسازی خودرو دریافت ننموده‌اند توجه ثبت نام در این طرح فقط توسط مادران حائز شرایط مجاز است.

تبصره ۱ متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت مشمول ضوابط عدم خرید ۴۸ ماه گذشته در طرح های عادی و عدم برخورداری از پلاک فعال نیستند. با این حال مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مادران مشمول این قانون حق انتخاب یک خودرو ایرانی را دارند و کسانی که قبلا با استفاده از این قانون یک دستگاه خودرو از خودروسازان دریافت نموده باشند امکان دریافت مجدد خودرو در این طرح را ندارند و در صورت ثبت درخواست جدید در اولویت بندی شرکت داده نخواهند شد.

تبصره ۲: متقاضیانی که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرکت مینمایند چنانچه پس از استعلام از سازمان ثبت احوال مشخص گردد که حائز شرایط نبوده اند از طرح حذف شده و امکان ثبت درخواست در هیچ یک از طرحها را نخواهند داشت. این موضوع در مورد متقاضیان طرح عادی که فاقد شرایط باشند نیز وجود خواهد داشت.

تبصره : متقاضیانی که در طرح‌های قبلی شرکت نموده و تاکنون نسبت به واریز وجه و انعقاد قرارداد اقدام ننموده اند. می توانند در این طرح شرکت کنند.

ج - متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی مشمول شرایط فوق نبوده و فقط باید قبل از ثبت درخواست به سایت ستاد نوسازی خودروهای فرسوده به آدرس WWW.NNHK.IR مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات شخصی و اطلاعات خودروی فرسوده خود اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مالکیت خودروی فرسوده عدم ثبت نام و نداشتن شرایط طرح فرسوده فقط با سهمیه متقاضیان عادی و در مهلت تعیین شده، امکان ثبت سفارش خرید وجود خواهد داشت.

تبصره ۱: آخرین مهلت برای ثبت اطلاعات خودروهای فرسوده در سایت WWW.NNHK.IR تاریخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۰۸ است و متقاضیانی که پس از این تاریخ در سایت فوق ثبت نام نمایند امکان ثبت نام در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو اولویت بندی را نخواهند داشت.

تبصره ۲ ثبت نام در سایت WWW.NNHK.IR تنها یکبار لازم است و در صورت ثبت نام قبلی نیازی به ثبت نام مجدد نمی باشد.

