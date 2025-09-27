در نشست خبری مطرح شد:
ابلاغ مشوقهای صادراتی ۱۴۰۴ در هفته جاری
معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مشوقهای صادراتی سال ۱۴۰۴ از سوی وزیر صمت در هفته جاری ابلاغ میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری انتخاب صادرکنندگان نمونه که امروز، شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: فرایند انتخاب صادرکننده نمونه بر اساس مصوبه شورای عالی کشور از سال ۱۳۷۶ آغاز شده است.
وی با بیان اینکه تلاش کردیم این فرایند را بهگونهای تنظیم و مدیریت کنیم که همزمان با برگزاری آئین بزرگداشت، از زحمات و فعالیتهای مؤثر صادرکنندگان کشور تقدیر شود، گفت: در این چارچوب صادرکنندگان در سه بخش مدالآوران، ممتاز ملی و صادرکنندگان نمونه ملی در ۱۲ زیرفصل انتخاب میشوند.
معاون کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای اجرای این فرایند، از ظرفیت همه سازمانها و نهادهای مؤثر در حوزه تجارت خارجی استفاده شده است. در همین راستا، کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه با حضور نمایندگانی از گمرک، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی تشکیل میشود و ریاست آن برعهده سازمان توسعه تجارت است.
روشنبخش گفت: امسال ۵۰ صادرکننده نمونه و مدالآور انتخاب شدهاند. این انتخاب در پنج گروه خدمات فنی و مهندسی و نیز بخش کالا انجام گرفته است. در فرایند ارزیابی، شاخصهای متعددی مدنظر قرار گرفته که مهمترین آنها میزان دانشبنیان بودن و پیچیدگی محصولات شرکتهای متقاضی، سطح فناوری، توانمندسازی شرکتهای مدیریت صادرات و رشد عملکرد نسبت به سال گذشته است.
وی افزود: بازارهای نوظهور نیز بهعنوان یکی از شاخصهای مهم لحاظ شد؛ بدین معنا که صادرکنندگانی که موفق به ایجاد و نفوذ در بازارهای جدید برای کشور شدند، امتیاز بیشتری کسب کردند. همچنین صادرات کالاها یا خدمات با ارزش افزوده بالا، ماندگاری در بازار، تنوع بازارهای هدف، عضویت در کنسرسیومهای صادراتی و ثبت محصول در کشورهای مقصد از دیگر معیارهای ارزیابی بوده است.
وی گفت: گواهینامههای بینالمللی همچون استانداردهای حلال و ارگانیک و نیز استفاده از روشهای نوین بازاریابی و تبلیغات مؤثر در بازارهای هدف نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بود. متأسفانه موضوع تبلیغات در بازارهای هدف صادراتی در کشور ما مغفول مانده و همین موضوع باعث میشود محصولات ایرانی نتوانند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت افزود: فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه از ۲۵ مردادماه آغاز شد و در یک بازه ۲۷ روزه (با دو بار تمدید) ادامه یافت. اطلاعات مربوط به متقاضیان جمعآوری و بررسی شد. بر اساس آمار، حدود ۶۵ درصد صادرات کشور در حوزه مواد خام و نیمهخام است و این نشان میدهد که ما همچنان نیازمند تکمیل زنجیرههای پاییندستی صادرات و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر هستیم.
وی گفت: امسال در مجموع ۱۷۹ صادرکننده برای ارزیابی و شرکت در این رقابت ثبتنام کردند. از این تعداد، ۲۶۹ شرکت در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، ۴۵ شرکت در حوزه فناوری، ۴۹ شرکت در حوزه خدمات و همچنین ۱۸ درصد در بخش صنعت و معدن حضور داشتند.
روشنبخش تصریح کرد: مشوقهای صادراتی در ۱۲ حوزه از جمله بیمه نامهها و ضمانتنامه ها، زیرساختی، حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و … ارائه میشود که در حال حاضر آماده است و در هفته جاری ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.