اعلام قیمت طلا و سکه ۵ مهر ١۴٠۴
امروز شنبه ۵ مهر ماه قیمت انواع سکه و طلا در بازار اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز شنبه پنجم مهر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٧۶٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠ میلیون و ١٣١ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٣ میلیون و ۵٠٨ هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ١١٠میلیون و ۶۴٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٢ میلیون و ۶١٠ هزار تومان معامله شد .
نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ٣۶٠ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۵ میلیون و ۶٠ هزار تومان رسید.