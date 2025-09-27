اعلام قیمت طلا و سکه ۵ مهر ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز شنبه پنجم مهر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٧۶٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠ میلیون و ١٣١ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٣ میلیون و ۵٠٨ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٠میلیون و ۶۴٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٢ میلیون و ۶١٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ٣۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۵ میلیون و ۶٠ هزار تومان رسید.

