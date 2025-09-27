خبرگزاری کار ایران
خاموشی‌های خانگی متوقف شد
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعلام کرد: با کاهش محسوس دما و افت بیش از ۳۰ هزار مگاواتی اوج مصرف برق، خاموشی‌های خانگی که از آبان سال گذشته آغاز و در تابستان به اوج خود رسیده بود، متوقف شد. هرچند این موضوع خبر خوشی برای مردم است، اما استمرار مدیریت مصرف برای پایداری شبکه و توسعه زیرساخت‌های تولید برق همچنان شرط اساسی برای جلوگیری از بازگشت خاموشی‌هاست.

به گزارش ایلنا از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به تجربه خاموشی‌های ماه‌های گذشته گفت: امسال افزایش بی‌سابقه دمای هوا، کاهش بارندگی و افت ۵۰ درصدی ذخایر نیروگاه‌های برق‌آبی از عوامل اصلی فشار بر شبکه بود. همچنین شدت مصرف انرژی در کشور دو برابر متوسط جهانی است که ناترازی جدی میان تولید و مصرف ایجاد می‌کند.

وی افزود:در حوزه مصرف، طرح ملی سبا با هدف تبدیل مادران و دانش‌آموزان به سفیران بهینه‌سازی انرژی آغاز شده و در حوزه تولید نیز پروژه‌های ارتقای بهره‌وری و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دست اجراست.

ذبیحی تاکید کرد: حل مسئله ناترازی برق نیازمند تلاش همزمان در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تولید است. در حوزه صنعت نیز طبق قانون، مصرف‌کنندگان بزرگ موظف‌اند تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند که تاکنون حدود ۲۵ درصد این تکلیف محقق شده است.

به گفته معاون هماهنگی توزیع توانیر، با اقدامات جاری و سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود تابستان سال آینده شرایط بهتری برای شبکه برق کشور رقم بخورد.

