بازطراحی شبکه سنجش منابع آب کشور در دستور کار سال آبی جدید
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور گفت: بازطراحی شبکه بهینه سنجش منابع آب کشور یکی از تکالیف با اولویت بالا در دفاتر مطالعات پایه منابع آب کشور است.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، فیروز قاسمزاده مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور در جلسه هماهنگی که با حضور مدیران و کارشناسان مطالعات پایه منابع آب استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری در محل سدزاینده رود اصفهان برگزار شد، ضمن اعلام رئوس کلی فعالیتهای برنامهریزی شده برای دفاتر مطالعات پایه منابع آب بیان داشت: شبکه سنجش منابع آب کشور به لحاظ نیازهای اطلاعاتی حال حاضر و آینده کشور نیازمند بازنگری بوده و انجام بازطراحی آن در سال آبی جدید به عنوان یکی از تکالیف با اولویت بالا در برنامههای اجرایی دفاتر مذکور قرار داده شده است.
قاسمزاده همچنین با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته در مورد آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب در کشور، اظهار داشت: در دور جدید آماربرداری سراسری، با استفاده از زیرساختهای توسعه داده شده تلاش شده است که فرآیند هماهنگی و تطبیق آمار و اطلاعات با بخش حفاظت و بهرهبرداری و بانکهای اطلاعاتی موجود همزمان با انجام عملیات صحرایی آماربرداری صورت گیرد.
در ادامه مدیران مطالعات پایه منابع آب استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری در این جلسه با اشاره به ابلاغیه جدید مقام محترم معاونت آب و آبفا در خصوص تمرکز فعالیتهای مرتبط با مطالعات پایه منابع آب در سطح ستادی، اظهار امیدواری کردند که این انسجام بخشی باعث بهبود انجام وظایف و افزایش بهرهوری در فعالیتهای مطالعات پایه منابع آب خواهد شد.