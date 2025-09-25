به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در استانداری گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای پروژه راه‌آهن رشت-آستارا اظهار داشت: مهم‌ترین اتفاق استان گیلان اجرای پروژه راه آهن رشت-آستارا است که انشاالله با پیگیری‌هایی که انجام خواهد شد اجرای این پروژه علاوه بر جنبه‌های ملی و بین‌المللی، منجر به توسعه سراسر استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه در تمام مصاحبه‌هایم به اهمیت این پروژه تاکید دارم، گفت: راه‌آهن رشت-آستارا چندین کشور را منتفع خواهد کرد و از هندوستان تا کشورهای قفقاز و اروپا و کشورهای همسایه با این پروژه در ارتباط هستند و راه آهن رشت آستارا به شدت تعاملات و صادرات را دگرگون خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی درباره تامین مالی این پروژه از طریق روسیه و ابهامات برای ادامه همکاری با این کشور برای تامین مالی تاکید کرد: دو هفته گذشته با وزیر حمل و نقل این کشور جلسه‌اس داشتم و در یک ماه آینده جلسه سه جانبه‌ای بین ایران، روسیه و آذربایجان برگزار خواهد شد و تا این لحظه پیگیری‌های طرف روس و آذری برای اجرای پروژه راه‌آهن رشت-آستارا بسیار زیاد و مستمر است و با تمام موضوعاتی که در این چند ماه گذشته در منطقه‌ رخ داد ذره‌ای از پیگیری‌ها کم نشد.

صادق گفت: باید توجه داشت که تا سال گذشته مقرر بود که ما تمام اراضی مسیر را تملک کنیم و شرکت ساخت کاسپین روسیه کار را شروع کند اما تملک تمام اراضی انجام نشد و بی اعتمادی در این باره ایجاد شد البته خوشبختانه در طول سال گذشته توانستیم ٣۴ کیلومتر از اراضی را تملک و به روس‌ها تحویل دهیم و اعلام آمادگی هم کرده‌ایم که ظرف دو ماه آینده می‌توانیم نیمی از این مسیر را به طول ۸۰ کیلومتر را به شرکت روسی تحویل بدهیم.

وی تاکید کرد: خیال همه را راحت می‌کنم؛ تا این لحظه نه تنها هیچ خدشه‌ای در تعاملات با روسیه به وجود نیامده بلکه مشکلات گذشته هم رفع می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی از تعیین رقم وام ١.۶ میلیارد دلاری روسیه برای این پروژه خبر داد و گفت: این وام شامل ساخت ریل و ساخت ناوگان خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال ایلنا درباره نگرانی‌هایی مبنی بر تامین بار برای عبور از راه آهن رشت آستارا از دو کشور آذربایجان و روسیه تاکید کرد: پیش بینی می‌شود ظرفیت این مسیر ۱۵ میلیون تن بار باشد اما می‌خواهم بگویم که کشور آذربایجان تفاهم دوجانبه‌ای را با روسیه رد و بدل کرده که در این تفاهم تضمین ۵ میلیون تن را گرفته‌است. توجه داشته باشید که خط آهن آذربایجان موجود است و برای ادامه این مسیر تا ایران وارد تعامل شده‌است.

وی گفت: یکی از موضوعات جلسه سه جانبه ماه آینده هم ، تضمین بار هم است. وقتی کشور واسط تضمین عبور ۵ میلیون تن را گرفته است، مطمئن باشید که روسیه حتماً این مسیر را انتخاب کرده و موضوع مهم دیگر این است که تجار هندی هم بیشترین مطالبه و پیگیری را برای ساخت راه آهن رشت آستارا دارند .

صادق افزود: وقتی دولت‌ها اجرای پروژه را پیش می‌برند، تجار و بازرگانان متوجه هستند با اتصال ۱۶۲ کیلومتر تا چه میزان هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و تا چه میزان انتقال بار با سهولت انجام خواهد شد.

