خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:

وام ١.۶ میلیارد دلاری روسیه برای راه‌آهن آستارا/خیال‌ها از عبور ریلی بار روس‌ها و آذری‌ها مطمئن باشد

وام ١.۶ میلیارد دلاری روسیه برای راه‌آهن آستارا/خیال‌ها از عبور ریلی بار روس‌ها و آذری‌ها مطمئن باشد
کد خبر : 1691501
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر راه و شهرسازی از تعیین رقم وام ١.۶ میلیارد دلاری روسیه برای این پروژه خبر داد و گفت: این وام شامل ساخت ریل و ساخت ناوگان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در استانداری گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای پروژه راه‌آهن رشت-آستارا اظهار داشت: مهم‌ترین اتفاق استان گیلان اجرای پروژه راه آهن رشت-آستارا است که انشاالله با پیگیری‌هایی که انجام خواهد شد اجرای این پروژه علاوه بر جنبه‌های ملی و بین‌المللی، منجر به توسعه سراسر استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه در تمام مصاحبه‌هایم به اهمیت این پروژه تاکید دارم، گفت: راه‌آهن رشت-آستارا چندین کشور را منتفع خواهد کرد و از هندوستان تا کشورهای قفقاز و اروپا و کشورهای همسایه با این پروژه در ارتباط هستند و راه آهن رشت آستارا به شدت تعاملات و صادرات را دگرگون خواهد کرد. 

وزیر راه و شهرسازی درباره تامین مالی این پروژه از طریق روسیه و ابهامات برای ادامه همکاری با این کشور برای تامین مالی تاکید کرد: دو هفته گذشته با وزیر حمل و نقل این کشور جلسه‌اس داشتم و در یک ماه آینده جلسه سه جانبه‌ای بین ایران، روسیه و آذربایجان برگزار خواهد شد و تا این لحظه پیگیری‌های طرف روس و آذری برای اجرای پروژه راه‌آهن رشت-آستارا بسیار زیاد و مستمر است و با تمام موضوعاتی که در این چند ماه گذشته در منطقه‌ رخ داد ذره‌ای از پیگیری‌ها کم نشد. 

صادق گفت: باید توجه داشت که تا سال گذشته مقرر بود که ما  تمام اراضی مسیر را تملک کنیم و شرکت ساخت کاسپین روسیه کار را شروع کند اما تملک تمام اراضی انجام نشد و بی اعتمادی در این باره ایجاد شد البته خوشبختانه در طول سال گذشته توانستیم ٣۴ کیلومتر از اراضی را تملک و به روس‌ها تحویل دهیم  و اعلام آمادگی هم کرده‌ایم که ظرف دو ماه آینده می‌توانیم  نیمی از این مسیر را به طول ۸۰ کیلومتر را به شرکت روسی تحویل بدهیم.   

وی تاکید کرد: خیال همه را راحت می‌کنم؛  تا این لحظه نه تنها هیچ خدشه‌ای در تعاملات با روسیه  به وجود نیامده بلکه مشکلات گذشته هم رفع می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی از تعیین رقم وام ١.۶ میلیارد دلاری روسیه برای این پروژه خبر داد و گفت: این وام شامل ساخت ریل و ساخت ناوگان خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال ایلنا درباره نگرانی‌هایی مبنی بر تامین بار برای عبور از راه آهن رشت آستارا از دو کشور آذربایجان و روسیه تاکید کرد: پیش بینی می‌شود ظرفیت این  مسیر  ۱۵ میلیون تن بار باشد اما می‌خواهم بگویم که کشور آذربایجان تفاهم دوجانبه‌ای را با روسیه رد و بدل کرده که در این تفاهم تضمین ۵ میلیون تن را گرفته‌است. توجه داشته باشید که خط آهن آذربایجان موجود است و برای ادامه این مسیر تا ایران وارد تعامل شده‌است. 

وی گفت: یکی از موضوعات جلسه سه جانبه ماه آینده هم ، تضمین بار هم است. وقتی کشور واسط تضمین عبور  ۵ میلیون تن را گرفته است، مطمئن باشید که روسیه حتماً این مسیر را  انتخاب کرده و موضوع مهم دیگر این است که تجار هندی هم بیشترین مطالبه و پیگیری را برای ساخت راه آهن رشت آستارا دارند . 

صادق افزود: وقتی دولت‌ها اجرای پروژه را پیش می‌برند، تجار و بازرگانان متوجه هستند با اتصال ۱۶۲ کیلومتر تا چه میزان هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و تا چه میزان انتقال بار با سهولت انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی