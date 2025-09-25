خبرگزاری کار ایران
وزیر جهاد کشاورزی:

قیمت گندم با رویکرد امنیت غذایی تعیین می‌شود

قیمت گندم با رویکرد امنیت غذایی تعیین می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت گندم با رویکرد حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور تعیین می‌شود.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه ظهر پنجشنبه در همایش سرمایه‌گذاری برای تولید فعالان حوزه کشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ، موضوع قیمت گندم را بسیار مهم خواند و اظهار کرد: این مساله طی چهار ماه گذشته در کمیسیون‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است.

وی با تاکید بر ضرورت چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها گفت: ساختار اساسی دولت باید حفظ شود اما حجم و هزینه آن باید کاهش یابد، زیرا هم‌اکنون بخش عمده هزینه‌های عمومی صرف دولت می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش ۶ میلیون هکتار زمین آبی کشور به عنوان پایه اصلی امنیت غذایی، گفت: حفظ کاربری اراضی و تولید غذا با وجود خشکسالی و شرایط مختلف اقلیمی ضروری است، چرا که آینده نسل‌های بعدی به این خاک‌ها وابسته است.

نوری قزلجه از تأمین و توزیع آرد در شهرستان‌ها خبر داد و افزود: در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۵ درصد نهاده بیشتری در کشور توزیع شده است.

به گفته وی، ذخایر پشتیبانی امور دام تنها در مواقع ضروری توزیع می‌شود و بخش خصوصی مسئولیت توزیع نهاده‌های دام و طیور را بر عهده دارد.

وی موجودی نهاده‌های کشاورزی را مطلوب عنوان کرد و گفت: نهاده‌های دامی به مقدار کافی در کشور وجود دارد و نیازی به ذخیره‌سازی بیشتر نیست.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت احداث گلخانه‌ها اظهار داشت: به‌طور متوسط، تولید محصول در گلخانه‌ها ۶ برابر افزایش یافته و مصرف آب به یک‌ششم کاهش می‌یابد. وی الگوی کشت را چاره مؤثر برای مدیریت منابع دانست و خواستار رعایت مصوبات وزارتخانه از سوی کشاورزان شد.

نوری قزلجه در پایان از رشد مثبت بخش کشاورزی خبر داد و گفت: این بخش از منفی ۲.۴ دهم به مثبت ۳.۲ دهم در سال گذشته رسیده است و کلیه سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه در جهت حمایت از کشاورز انجام می‌شود.

