تکمیل ساخت بیمارستان لاکان؛ تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق،وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان گیلان در رشت با بیان اینکه بازدید‌ها با هدف پیگیری‌ها برای تسریع در اجرای عملیات اجرایی انجام می‌شود و در صورت امکان اعتباری برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها تخصیص داده خواهد شد.

وی همچنین در بازدید از بیمارستان ۴٢١ تختخوابی لاکان با بیان اینکه در حال حاضر این پروژه پیشرفت فیزیکی ٩٠ درصدی دارد، گفت: اجرای این پروژه از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و امروز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : حتماً برای تکمیل این پروژه پیگیری‌های ویژه خواهیم کرد چراکه سرانه‌های درمانی در استان گیلان که استانی توریست پذیر هم محسوب می‌شود، کافی نیست و مردم شهر رشت و شهرهای پیرامونی شهرستان‌های پیرامونی از جهت سرانه درمانی خوب در رنج هستند.

صادق با بیان اینکه پروژه تکمیل بیمارستان لاکان را پیگیری می‌کنیم تا زودتر به نتیجه برسد، ادامه داد: با پیشرفت فیزیکی ٩٠ درصدی، نازک کاری و کارهای پایانی بیمارستان و ساختمان باقیمانده که باید مورد تایید وزارت بهداشت هم قرار بگیرد.

وی افزود: پیگیری تامین منابع را انجام می‌دهیم تا از منابع استانی و منابع ملی و اوراق تامین مالی را انجام دهیم و خوشبختانه با گزارش‌هایی که داده شده تامین تجهیزات بیمارستانی بیش از ۸۰ درصد انجام شده‌است. به سازمان راهداری اعلام کرده‌ام که جاده بیمارستان را هم تکمیل کند تا دسترسی مناسب به بیمارستان ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع پسماند بیمارستانی گفت: موضوع دیگر در ساخت بیمارستان پسماند بیمارستانی و چگونگی دفع پسماند و مسائل محیط زیستی آن است که تمام این موضوعات دیده شده و برای فاضلاب مسائل مورد نظر دیده شده است.

وی تاکید کرد: نه تنها مردم رشت بلکه مردم استان گیلان منتظر ساخت این بیمارستان هستند و باید زودتر به نتیجه برسد و تمام تلاش ما این است که انشالله تا پایان سال این بیمارستان قابل استفاده باشد.

