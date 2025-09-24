با هدف تقویت توان واحدهای تولیدی کوچک مقیاس؛

بانک مرکزی تامین ارز تمامی ثبت سفارش‌های کمتر از 50 هزار دلار را عملیاتی کرد

بانک مرکزی با هدف تقویت توان تولیدی واحدهای تولیدی کوچک مقیاس، تخصیص و تامین ارز تمامی ثبت سفارش های کمتر از 50 هزار دلار را که تعداد آنها بیش از 3000 تولید کننده است، عملیاتی کرد.