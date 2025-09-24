با هدف تقویت توان واحدهای تولیدی کوچک مقیاس؛
بانک مرکزی تامین ارز تمامی ثبت سفارشهای کمتر از 50 هزار دلار را عملیاتی کرد
بانک مرکزی با هدف تقویت توان تولیدی واحدهای تولیدی کوچک مقیاس، تخصیص و تامین ارز تمامی ثبت سفارش های کمتر از 50 هزار دلار را که تعداد آنها بیش از 3000 تولید کننده است، عملیاتی کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم اتخاذ شده پیرو دستور رئیسکل بانک مرکزی، تخصیص ارز برای ثبت سفارشهای در محدوده 50 هزار تا 100 هزار دلار نیز پس از بررسی در هفته آتی انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است در روزهای آینده نیز شرایط ترخیص کالاهای موجود در گمرک که نیازمند تخصیص ارز هستند طبق تصمیم بانک مرکزی، تسهیل میشوند که اطلاع رسانی لازم در این زمینه نیز انجام خواهد شد.