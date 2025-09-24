اعلام قیمت طلا و سکه ۲ مهر ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۴ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۱۴ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان معامله می‌شود و نرخ هر انس طلا به ۳هزار و ۷۷۰ دلار است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به ۱۰۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم به ۹۹ میلیون تومان رسید. نیم سکه ۵۶ میلیون تومان و ربع سکه هم ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

