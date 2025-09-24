مدیر روابط عمومی بانک مرکزی:
پیشفروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده آغاز میشود/ تا پایان سال ادامه دارد
اجرای دو طرح پیشفروش و حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، هفته آینده انجام میشود.
به گزارش ایلنا، مصطفی قمریوفا ، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، گفت: با برنامهریزی انجام شده و در راستای رفع نیاز متقاضیان، اجرای دو طرح پیشفروش و حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی، هفته آینده انجام میشود.
وی ادامه داد: در اعلام جزئیات جدید از زمان پیش فروش و حراج سکه باید تاکید کرد پیرو اطلاعیه قبلی پیش فروش سکه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای پاسخ به درخواستهای متقاضیان، انواع قطعه سکه طلا با سال ضرب 1386 را برای سررسید 30 دی ماه امسال از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه طرح پیشفروش قطعات مختلف سکه طلا تا پایان امسال ادامه خواهد یافت، افزود: طرح حراج انواع قطعات سکه نیز در هر ماه تداوم خواهد داشت. تعادلبخشی در بازار و پاسخ به تقاضای متقاضیان به منظور کاهش انتظارات و حذف حباب در بازار در دستور کار است.