وزیر صمت در نشست کمیته اجرایی اوراسیا:
حجم تجارت بین ایران و اتحادیه اوراسیا ۳۰ درصد افزایش یافت
وزیر صنعت ، معدن و تجارت کشورمان گفت: با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مبادلات اقتصادی فیمابین ، پس از سه ماه از اجرایی شدن موافقتنامه ، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا ، نخستین نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ریاست سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و آندری اسلپنف وزیر تجارت این اتحادیه در مسکو آغاز به کار کرد.
سیدمحمد اتابک در آغاز نشست کمیته مشترک موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا در مسکو گفت : بر اساس آمار گمرک ، از بیست و پنجم اردیبهشتماه سالجاری با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا ، شاهد رشد بیش از ۳۰ درصدی در حجم تجارت فیمابین بوده ایم و میتوانیم به عملکرد مناسب موافقتنامه در افزایش مبادلات تجاری امید داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود : اجرایی شدن این موافقتنامه زمینهساز همکاری همهجانبه میان تهران و اعضای این اتحادیه است، به ویژه آنکه به صورت همزمان جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوسته است.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: استقبال بخشهای خصوصی دو کشور از اجرای این موافقتنامه بسیار چشمگیر بوده است. اتابک همچنین گفت: دبیرخانه اجرای موافقتنامه در طرف ایرانی در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است و به صورت ویژه این موافقتنامه را پیگیری میکند.
«آندری اسلپنف» وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در سخنانی در این نشست گفت : این اتحادیه در توسعه همکاریها با جمهوری اسلامی ایران چشماندازی فراتر از موافقتنامه تجارت آزاد را در دستور کار دارد و آماده گسترش همکاریها در بخشهای مختلف است.
موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از تصویب در مجالس کشورهای طرف قرارداد از ۲۵ اردیبهشت امسال اجرایی شده که به دنبال آن تعرفههای گمرکی برای ۸۷ درصد کالاها در مبادلات طرفین صفر شده است.