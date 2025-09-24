خبرگزاری کار ایران
افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران
کد خبر : 1690783
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اعلام اینکه با راه‌اندازی واحد نمک‌زدایی سیار در میدان چشمه‌خوش، تولید روزانه این میدان با افزایش ۱۴ هزار بشکه‌ای به ۱۱۴ هزار بشکه رسید، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، نصرالله زارعی امروز (چهارشنبه‌، دوم مهر) در آیین بهره‌برداری از واحد نمک‌زدایی سیار میدان چشمه‌خوش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای جنگ تحمیلی، در تشریح روند اجرای این طرح گفت: پروژه توسعه میدان چشمه‌خوش از نوع سرمایه‌گذاری خارجی است که شرکت روسی از سال ۱۳۹۹ اجرای آن را آغاز کرد. ارزش قرارداد حدود ۳.۱ میلیارد دلار است و تاکنون با هزینه‌ای نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار، تولید این میدان از روزانه ۱۰۰ هزار بشکه به روزانه ۱۱۴ هزار بشکه رسیده است.

وی با تأکید بر ماهیت میان‌دولتی پروژه‌های بزرگ نفت و گاز افزود: این طرح‌ها معمولاً در چند دولت اجرا می‌شوند. از این رو وظیفه خود می‌دانم از زحمات دولت‌های پیشین، از جمله دولت شهید رئیسی، و همکارانم در شرکت مهندسی و توسعه نفت قدردانی کنم. این پروژه برای حدود ۲ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده و پس از تکمیل، ۶۰۰ شغل پایدار و دائمی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت متن به اهمیت واحد نمک‌زدایی سیار اشاره کرد و گفت: پیش از این به دلیل محدودیت ظرفیت نمک‌زدایی، تولید در میدان چشمه‌خوش به حدود ۱۰۰ هزار بشکه محدود شده بود. با راه‌اندازی این واحد سیار، ۱۴ هزار بشکه به ظرفیت تولید روزانه اضافه شد و طبق برنامه، تولید تا پایان سال به ۱۲۰ هزار بشکه در روز  و در سال آینده بیش از این مقدار افزایش خواهد یافت.

زارعی صنعت نفت را خط مقدم «جنگ اقتصادی» دانست و با تأکید بر اینکه با وجود تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، توسعه این صنعت متوقف نخواهد شد، گفت: هرچند نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها بر هزینه‌ها و زمان‌بندی پروژه‌ها را نادیده گرفت، اما مسیر توسعه با قدرت ادامه دارد.

وی افزود: در یک سال اخیر، وزیر نفت و معاونان ایشان تلاش‌های قابل‌توجهی برای رفع موانع پیش‌روی این صنعت انجام داده‌اند.

مدیرعامل شرکت متن در پایان از همراهی مدیران ارشد وزارت نفت، اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی، استاندار و فرماندهان نظامی و انتظامی منطقه قدردانی کرد.

