خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور بانک صادرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه در «الکامپ ۲۸»

حضور بانک صادرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه در «الکامپ ۲۸»
کد خبر : 1690747
لینک کوتاه کپی شد.

​بانک صادرات ایران به همراه ۱۱ شرکت زیرمجموعه خود در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) حضور می‌یابد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این نمایشگاه از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و غرفه بانک صادرات ایران در طبقه اول سالن خلیج‌فارس میزبان فعالان صنعت فناوری‌های نوین مالی، مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی خواهد بود.

شرکت‌های بیمه سرمد، کارگزاری بانک صادرات ایران، واسپاری سپهر، تأمین سرمایه سپهر، هلدینگ فناوری و نوآوری صاد، توسعه و فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر)، گسترش انفورماتیک ایران، داده‌پردازی خوارزمی، فناوری و راه‌حل‌های هوشمند سپهر، پرداخت الکترونیک سپهر و پیشگامان فناوری‌های نوین صاد در این نمایشگاه در کنار بانک صادرات ایران حضور دارند.

نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از بزرگ‌ترین رویدادهای فناوری کشور به شمار می‌رود که از اوایل دهه ۷۰ با هدف معرفی تازه‌ترین دستاوردها در حوزه‌های الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک آغاز به کار کرد و امروز به محلی برای ارائه نوآوری‌های بانکی، مالی و فناوری‌های دیجیتال تبدیل شده است.

بانک صادرات ایران طی ادوار گذشته با حضور فعال در این نمایشگاه، خدمات متنوعی از جمله سامانه‌های بانکداری الکترونیک، ابزارهای نوین پرداخت، درگاه‌های اینترنتی و همراه‌بانک را به مخاطبان معرفی کرده و همواره یکی از پیشگامان معرفی راهکارهای نوین مالی در الکامپ بوده است. امسال نیز معرفی تازه‌ترین محصولات بانک در حوزه بانکداری دیجیتال، خدمات فناورانه شرکت‌های زیرمجموعه و نمایش آخرین دستاوردهای بانک در مسیر تحول دیجیتال، محور اصلی حضور مجموعه بانک صادرات ایران در الکامپ ۲۸ خواهد بود.​

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی