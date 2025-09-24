حضور بانک صادرات ایران و شرکتهای زیرمجموعه در «الکامپ ۲۸»
بانک صادرات ایران به همراه ۱۱ شرکت زیرمجموعه خود در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) حضور مییابد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، این نمایشگاه از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و غرفه بانک صادرات ایران در طبقه اول سالن خلیجفارس میزبان فعالان صنعت فناوریهای نوین مالی، مدیران شرکتها و فعالان اقتصادی خواهد بود.
شرکتهای بیمه سرمد، کارگزاری بانک صادرات ایران، واسپاری سپهر، تأمین سرمایه سپهر، هلدینگ فناوری و نوآوری صاد، توسعه و فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر)، گسترش انفورماتیک ایران، دادهپردازی خوارزمی، فناوری و راهحلهای هوشمند سپهر، پرداخت الکترونیک سپهر و پیشگامان فناوریهای نوین صاد در این نمایشگاه در کنار بانک صادرات ایران حضور دارند.
نمایشگاه بینالمللی الکامپ از بزرگترین رویدادهای فناوری کشور به شمار میرود که از اوایل دهه ۷۰ با هدف معرفی تازهترین دستاوردها در حوزههای الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک آغاز به کار کرد و امروز به محلی برای ارائه نوآوریهای بانکی، مالی و فناوریهای دیجیتال تبدیل شده است.
بانک صادرات ایران طی ادوار گذشته با حضور فعال در این نمایشگاه، خدمات متنوعی از جمله سامانههای بانکداری الکترونیک، ابزارهای نوین پرداخت، درگاههای اینترنتی و همراهبانک را به مخاطبان معرفی کرده و همواره یکی از پیشگامان معرفی راهکارهای نوین مالی در الکامپ بوده است. امسال نیز معرفی تازهترین محصولات بانک در حوزه بانکداری دیجیتال، خدمات فناورانه شرکتهای زیرمجموعه و نمایش آخرین دستاوردهای بانک در مسیر تحول دیجیتال، محور اصلی حضور مجموعه بانک صادرات ایران در الکامپ ۲۸ خواهد بود.