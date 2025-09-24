به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (دوم مهر) در واکنش به کاهش ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا که به تقویت حس کمبود عرضه در بازار جهانی منجر شده است، برای دومین روز پیاپی افزایش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۰۰ دقیقه بامداد روز چهارشنبه به‌وقت گرینویچ با ۱۹ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش، به ۶۷ دلار و ۸۲ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲۱ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش، ۶۳ دلار و ۶۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

هر دو شاخص نفتی روز سه‌شنبه بیش از یک دلار افزایش یافتند؛ افزایشی که در پی توقف توافق بین بغداد و اربیل درباره ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق با خط لوله کرکوک - جیهان رخ داد.

با وجود امید به پایان بن‌بست، ارسال نفت منطقه کردنشین عراق با خط لوله کرکوک - جیهان به پایانه جیهان ترکیه همچنان متوقف مانده است، زیرا دو تولیدکننده کلیدی خواستار تضمین بازپرداخت بدهی شده‌اند.

توافق میان بغداد و اربیل و شرکت‌های نفتی قرار است صادرات روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام را ازسر گیرد. جریان نفت با خط لوله کرکوک - جیهان از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ متوقف شده بود.

امریل جمیل، تحلیلگر ارشد نفت در گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن در این باره گفت: انتظار می‌رود قیمت‌ها در کوتاه‌مدت همچنان در محدوده حمایتی باقی بمانند، اما در محدوده مشخصی نوسان خواهند داشت.

وی افزود: اختلال‌های مداوم عرضه از سوی روسیه از قیمت‌ها حمایت می‌کند، اما افزایش بیشتر قیمت‌ها به‌دلیل نبود قطعیت درباره تصمیم‌های نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا محدود شده است.

به گفته منابع بازار با استناد به داده‌های مؤسسه نفت آمریکا، ذخیره‌سازی‌های نفت خام و بنزین آمریکا طی هفته گذشته کاهش یافته، در حالی که ذخیره‌سازی‌های فرآورده‌های تقطیری افزایش داشته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۸ شهریور، ذخیره‌سازی‌های نفت خام ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار بشکه و در عین حال ذخیره‌سازی‌های بنزین یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه کاهش یافته و ذخیره‌سازی‌های فرآورده‌های تقطیری ۵۱۸ هزار بشکه افزایش یافته است.

داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه منتشر می‌شود و انتظار می‌رود این گزارش حاکی از افزایش ذخیره‌سازی نفت خام و بنزین و احتمالاً کاهش ذخیره‌سازی‌های فرآورده‌های تقطیری باشد.

در همین حال نشانه‌های دیگری از محدود شدن عرضه نیز وجود دارد. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت شورون آمریکا تنها قادر خواهد بود حدود نیمی از ۲۴۰ هزار بشکه در روز نفت خامی را که با شریکان خود در ونزوئلا تولید می‌کند، صادر کند.

این شرکت آمریکایی تیر امسال مجوز فعالیت در ونزوئلا را دریافت کرده بود، اما قوانین تازه موجب شده است نفت خام سنگین و گوگرددار تولیدشده در ونزوئلا کمتر به ایالات متحده برسد.

