بهرهبرداری بیش از ۵۶ هزار سامانه خورشیدی انشعابی
معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) از بهرهبرداری بیش از ۵۶ هزار سامانه خورشیدی انشعابی عمدتاً خانگی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از ساتبا، جعفر محمدنژاد سیگارودی در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانسی از محل افتتاح نیروگاه های خورشیدی در سیستان و بلوچستان با اشاره به رشد چشمگیر استفاده از سامانههای خورشیدی انشعابی در سطح کشور اظهار کرد: تا پایان شهریور امسال، ۳۳۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس معادل ۵۶ هزار و ۴۰۷ سامانه در کشور به بهرهبرداری رسیده است. وی ادامه داد: بهویژه در استان سیستان و بلوچستان، با همکاری نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بسیج سازندگی و با مشارکت شرکت توزیع برق استان، تاکنون بیش از ۴۷۰۰ سامانه خورشیدی حمایتی نصب و راهاندازی شده است.
این مقام مسئول تأکید کرد: اجرای این طرحها علاوه بر توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، موجب مشارکت فعال آنها در تولید برق و افزایش عزتنفس و جایگاه اجتماعیشان شده است.
محمدنژاد سیگارودی با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو و ساتبا بر حمایت از توسعه نیروگاههای پراکنده و کوچکمقیاس متمرکز است، اظهار کرد: بر اساس تفاهمنامههای موجود، امیدواریم این روند توسعه تا دستیابی به ۵۰ هزار سامانه جدید ادامه یابد. وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته پیش بینی می شود تا پایان سال جاری ۲۰۶۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی انشعابی جدید بر روی پشتبام منازل، مراکز کشاورزی، اداری و در همکاری با نهادهای حمایتی به بهرهبرداری برسد.
آیین بهره برداری و عملیات اجرایی ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور با ارزش سرمایه گذاری بالغ بر ۸۴۰۰ میلیارد تومان در در سراسر کشور، با حضور برخط عباس علی آبادی، وزیر نیرو، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا و مدیران ارشد وزارت نیرو و ساتبا در محل ستادی وزارت نیرو برگزار شد.