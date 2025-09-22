مدیرعامل بانک کشاورزی در دیدار با مجمع نمایندگان و استاندار گلستان اعلام کرد:
پرداخت ۹۰ همت تسهیلات و رشد ۴۵ درصدی در شش ماهه نخست سال
در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی و استاندار گلستان با مدیرعامل بانک کشاورزی، وهب متقینیا با تشریح عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: بانک کشاورزی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ۹۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته و ۷۰ درصد آن به تأمین مالی و حمایت از بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی و علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان با وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی، با محور بررسی چالشها و فرصتهای بخش کشاورزی این استان برگزار شد.
در این دیدار، نمایندگان مجلس و استاندار گلستان با قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی در پشتیبانی از رونق تولید و اشتغال و تعامل مثبت با مجلس شورای اسلامی، بر توسعه روشهای نوین تأمین مالی، تقویت زیرساختهای امنیت غذایی و حمایت از زنجیرههای تولید تأکید کردند.
متقینیا در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد بانک، گفت: بانک کشاورزی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ۹۰ همت اعتبار در قالب 263 هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد نشان میدهد.
وی با بیان این که ۷۰ درصد این منابع به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، گفت: از این میزان 2.6 همت تسهیلات پرداختی در حمایت از تولید و اشتغال در استان گلستان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد رشد داشته است.
متقی نیا با اشاره به عاملیت موفق بانک کشاورزی در خرید تضمینی گندم افزود: تاکنون 95 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده که ۳۰ همت از این تأمین مالی مستقیماً توسط بانک کشاورزی صورت گرفته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی توسعه ابزارهای نوین مالی و اجرای طرحهای تأمین مالی زنجیرههای تولید را از اولویتهای این بانک دانست و خاطرنشان کرد: هدف ما هدایت منابع به سمت تولید و پایداری زنجیره ارزش کشاورزی است تا امنیت غذایی کشور تقویت شود.
شایان ذکر است در این نشست، بر همافزایی و هماهنگی میان بانک کشاورزی، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی استان گلستان برای رفع موانع تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و گسترش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان تأکید شد.