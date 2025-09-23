به گزارش ایلنا، خصوصی شدن مدیریت خودروسازی در ایران از شعار با واقعیت نیم‌بندی تبدیل شده است؛ خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو در شرایطی انجام شده که وزارت صمت همچنان تلاش می‌کند همچنان در سیاست‌های این شرکت مداخله کند؛ اما تجربه واگذاری ایران‌خودرو نشان می‌دهد واگذاری همراه با شفافیت، اهلیت خریدار و مدیریت مستقل باشد، نتایج ملموسی دارد.

ایران‌خودرو: نمونه‌ای از خصوصی‌سازی کارا

ایران‌خودرو در سال‌های اخیر شاهد کاهش دخالت مستقیم دولت در مدیریت و تصمیم‌گیری بوده، که این موضوع کمک کرده تولید تثبیت شود و کیفیت برخی محصولات بهبود یابد.

نمایندگان بر این باورند که خصوصی‌سازی همراه با نظارت بورس، رعایت قواعد حاکمیت شرکتی و واگذاری به افراد دارای اهلیت، باعث شده شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو بتوانند انعطاف بیشتری در بازار داشته باشند.

تأکید نمایندگان بر خروج دولت از تصدی‌گری مستقیم

نمونه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو نشان داده است که وقتی مدیریت مستقل، حقوق صاحبان سهام خرد رعایت شود و دولت از دخالت مستقیم کنار بکشد، صنعت خودرو می‌تواند وضعیتش را بهبود بدهد.

با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس، واگذاری اصولی شرکتها به بخش خصوصی (با سازوکار شفاف، نظارت دقیق و امکان رقابت آزاد) نه تنها مزیت دارد بلکه برای استمراری شدن تولید و حفظ اشتغال ضروری به نظر می‌رسد.

