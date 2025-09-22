معاون وزیر صمت:
احداث پایگاه امداد و نجات معادن/ حضور معدنکاران در تونلها به حداقل میرسد
معاون وزیر صمت با اشاره به هوشمندسازی معادن و کاهش حضور معدنکاران در تونلهای معادن برای جلوگیری از خطرات احتمالی، گفت: پایگاه توسعه ایمنی و امداد و نجات طبس افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد آقاجانلو، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو امروز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در مراسم کلنگزنی مینی پلنت SMR و افتتاحیه تصفیهخانه پساب مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران با تسلیت سالروز درگذشت معدنکاران در حادثه معدن طبس، گفت: پیرو حادثه سال گذشته و دستورات وزیر صمت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) چندین برنامه در دستور ویژه وزارت صمت قرار گرفت.
وی افزود: نخستین برنامه، ایمنی معادن بود که در این راستا واحد ایمنی در ستاد وزارتخانه تشکیل شد. بازدیدهای دورهای از همه معادن زغالسنگ انجام شد. در کنارش، پایگاه امداد و نجات معادن احداث و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه افتتاح رسمی شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیاردی برای پایگاههای امداد و آمبولانس و تجهیزات ایمنی معادن، گفت: این پایگاهها به اتاق عمل، اتاقهای بستری، انواع خدمات و آموزش و آمبولانس و آتشنشانی و دستگاههای خودنجات برای معادن مجهز هستند.
آقاجانلو ادامه داد: در کنار این واحد، اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان ازسوی وزارت صمت در اختیار ما قرار گرفت که صرف خرید تجهیزات ایمنی برای معادن زغال سنگ بخش خصوصی شد. در کنار آن، جاده معادن مناسبی احداث و جاده ورودی از شهر به ورودی معادن روکش شد. همچنین انتقال برق به این جادهها انجام شده است.
وی با بیان اینکه بین ۲ تا ۲.۵ همت در معادن برای ایمنی هزینه شده است، گفت: در کنار این، متخصصانی از کشورهایی که در این حوزه برتر هستند، در کشور حضور دارند و آموزشهای لازم را از یک هفته آینده آغاز میکنند.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: برنامه آموزشی کاملی داریم که انشالله در منطقه طبس انجام میشود. هرچند این آموزشها مختص منطقه طبس نیست و همکاران بخش خصوصی را از مناطق دیگر به کلاسهای آموزشی به طبس دعوت میکنیم تا ایمنی معادن ارتقا یابد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: نکته بعدی در مورد کاهش خطرات است. هرچه در معادن زغالسنگ بتوانیم حضور افراد را در داخل معدن کم کنیم و معدنکاران به سطح زمین منتقل شوند، خطرات کاهش پیدا میکند. این کار با هوشمندسازی معاون در دست اقدام است تا کارها تا حد ممکن به صورت رباتیک انجام شود. به عنوان مثال، در پروژهای که با طرف چینی داریم برنامهریزیمان این است که به صورت کامل هوشمند باشد و کسی در داخل معادن زغال و تونلها نباشد و افراد فقط در بالادست و روی زمین باشند که به طور کل نگرانیها از باب خطرات انسانی به حداقل برسد.