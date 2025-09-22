خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه

اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
کد خبر : 1689705
لینک کوتاه کپی شد.

از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر می‌توانند با تایید اتاق بازرگانی و بدون ضمانت نامه بانکی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند.

به گزارش  ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای اعلام کرد که از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر با تأیید اتاق بازرگانی شهرستان می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی صادرات انجام دهند.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید به دلیل افزایش سو استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات از این طریق این سازمان به ناچار طی بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ انجام صادرات برای کارت‌های بازرگانی بدون امکان رتبه بندی را صرفاً با ارائه ضمانت‌نامه بانکی محدود کرد که مقرر بود این موضوع از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ عملیاتی گردد که به دلیل اعلام برخی صادرکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر رسوب برخی کالاهای فاسد شدنی در گمرکات دو مرتبه و نهایتاً تا انتهای شهریور ماه سال جاری به تعویق افتاد لکن از ابتدای مهرماه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.

با توجه به موضوعات مطرح شده و به منظور سهولت در صادرات کالا توسط صادرکنندگان جدید و معتبر که نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام خواهند کرد و با توجه به درخواست‌های مکرر اتاق‌های بازرگانی برای مشارکت در فرآیند اهلیت‌سنجی کارهای بازرگانی مقرر گردید در صورتی که اهلیت صادر کننده پس از بررسی‌های لازم از نظر ایفای به موقع تعهدات ارزی به صورت مکتوب از رئیس اتاق شهرستان به این سازمان اعلام گردد صادر کننده بتواند با سقف اعتباری ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت نامه بانکی نسبت به صادرات کالا اقدام نماید.

از این روز خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم به رؤسای اتاق‌های شهرستان و صادرکنندگان صورت پذیرد لازم به ذکر است ضرورت دارد در مکاتبات انجام شده‌ی اتاق‌های مذکور به صراحت احراز اهلیت لازم جهت ایفای به موقع تعهدات ارزی تأیید گردد.

اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه

اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی