به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه (۳۱ شهریور) به‌دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک در اروپا و خاورمیانه افزایش یافت؛ هرچند نگرانی‌ها درباره عرضه بیشتر و تأثیر تعرفه‌های تجاری بر تقاضای جهانی سوخت، روند افزایشی قیمت‌ها را محدود کرده است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۱۷ دقیقه بامداد روز دوشنبه به‌وقت گرینویچ با ۳۴ سنت یا ۰.۵۴ درصد افزایش، به ۶۷ دلار و ۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر با ۳۴ سنت یا ۰.۵۴ درصد افزایش، ۶۳ دلار و ۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

قرارداد فعال‌تر برای تحویل در ماه نوامبر نیز با ۳۶ سنت یا ۰.۵۸ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۷۶ سنت برای هر بشکه رسید.

مایکل مک‌کارتی، مدیرعامل پلتفرم سرمایه‌گذاری «مومو» (Moomoo) در استرالیا و نیوزیلند، بیان کرد: گزارش‌های پایان هفته مبنی بر تهدید روسیه از طریق مرز لهستان، به معامله‌گران یادآوری به‌موقعی از خطرهای مداوم برای امنیت انرژی اروپا از شمال شرقی ارائه داده است.

نیروهای مسلح لهستان و متحدان ناتو روز شنبه برای تضمین امنیت حریم هوایی این کشور پس از حمله‌های هوایی روسیه به غرب اوکراین مستقر شدند.

این اقدام پس از آن انجام شد که سه جت نظامی روسیه روز جمعه به‌مدت ۱۲ دقیقه حریم هوایی استونی را نقض کردند، همچنین نیروی هوایی آلمان روز یکشنبه گزارش داد یک هواپیمای نظامی روسیه وارد حریم هوایی بی‌طرف بر فراز دریای بالتیک شده است.

دیپلمات‌ها اعلام کردند که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه درباره اتهام استونی مبنی بر نقض حریم هوایی از سوی جنگنده‌های روس نشست برگزار می‌کنند.

در هفته‌های اخیر، اوکراین حمله‌های پهپادی به زیرساخت‌های انرژی روسیه را افزایش داده و به پایانه‌های صادرات و پالایشگاه‌ها حمله کرده است.

همزمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از اتحادیه اروپا خواسته است خرید نفت و گاز روسیه را متوقف کند.

در تحولات خاورمیانه، به رسمیت شناختن کشور فلسطین ازسوی چهار کشور غربی، واکنش تند اسرائیل را در پی داشت و به نگرانی‌ها در این منطقه کلیدی تولیدکننده نفت دامن زد.

با وجود این تنش‌ها، قیمت نفت خام شاخص برنت و دابلیوتی‌آی آمریکا روز جمعه بیش از یک درصد کاهش یافت؛ نشانه‌ای از فشار عرضه زیاد و کاهش تقاضا که بر انتظارها درباره تأثیر نخستین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده در سال جاری میلادی غلبه کرده است.

شرکت دولتی سومو عراق روز یکشنبه اعلام کرد که پس از توافق هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه، صادرات نفت خود را افزایش داده است.

وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت این کشور در مرداد به‌طور میانگین ۳ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در روز بوده و سومو انتظار دارد میانگین صادرات سپتامبر ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز باشد.

تیم ایوانز، تحلیلگر مؤسس ایوانز آو انرژی (Evans on Energy)، در خبرنامه‌ای بیان کرد: افزایش ذخیره‌سازی‌ها در ۶ ماه گذشته نشان داده است که عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.

ذخیره‌سازی‌های راهبردی انباشته‌شده از سوی چین و آمریکا به جذب مازاد کمک کرده‌اند، اما این ذخیره‌سازی‌ها همچنان ظرفیت افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌ها را محدود کرده و احتمال نزولی را باز نگه می‌دارند.

