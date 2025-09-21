استقرار حدود ١٨ میلیون نفر در بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی/ آغاز واگذاری ۵ هزار واحد کلید به کلید از دو ماه آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز اظهار داشت: شرکت باز آفرینی شهری در حوزه کلیدی و مهمی در کنار مدیریت شهری قرار می‌گیرد و در چهار حوزه محله ناکارآمد و شرکت بازآفرینی در کنار سایر دستگاه‌ها قرار دارد .

وی ادامه داد: یکی از این حوزه‌ها بافت‌های فرسوده هستند که در حال حاضر ١١ میلیون نفر که این بافت فرسوده سکونت دارند. همچنین حوزه دیگر حوزه سکونتگاه‌های غیر رسمی محسوب می‌شود که در حال حاضر ۶.٨ میلیون نفر در این سکونتگاه‌های غیر رسمی مستقر هستند.

وی ادامه داد: حوزه‌های دیگر هم شامل بافت تاریخی و پهنه‌های در معرض خطر، می‌شوند ؛ پهنه‌هایی که بر روی گسل‌های زلزله و محل‌های رانشی یا مجاورت رودخانه‌ها و یا زیر کابل‌های فشار قوی برق واقع شده‌اند و این پهنه‌ها نیازمند به توجه جدی هستند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به روند پرداخت تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد گفت: باید بگویم که تقریبا تسهیلات ارایه شده متناسب با نیاز ما در محله‌ها نیست بطوریکه ٢٨ هزار نفر را برای اخذ تسهیلات به بانک‌هامعرفی کردیم اما از این تعداد ۴ هزار و ۶٠٠ نفر توانستند وام بگیرند.

گلپایگانی افزود: تاثیر پرداخت تسهیلات در روند و پیشرفت نوسازی کاملا مشهود است و سال‌هایی در اوایل دهه ٩٠ تسهیلات به خوبی به نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد پرداخت شد و در دوره سالانه ۵٠ هزار میلیارد تومان وام به افراد پرداخته می‌شد اما این روند کاهش پیدا کرده و عمده منابع به پروژه های انبوه‌سازی و نهضت ملی مسکن و نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کرد.

وی تاکید کرد: به هر حال نمی‌توان گفت پروژه نوسازی ناموفق بوده و روند امیدوار کننده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از آغاز طرح کلید به کلید از دو ماه آینده خبر داد و گفت: طرح کلید به کلید در برنامه هفتم توسعه مطرح شده و این طرح مختص کسانی است که املاک آنها در گذر قرار دارد یا اراضی آنها باید برای تامین سرانه‌ها مورد استفاده قرار بگیرند و قرار بر این بوده که روش تهاتر انجام شود.

گلپایگانی افزود: شرکت بازآفرینی شهری باید آیین نامه این قانون را تنظیم می‌کرد که این اقدام انجام شده و آن را به دولت ارسال کردیم. قرار بر این است که سالانه ۵ هزار واحد از این ظرفیت کلید به کلید تهاتر شود و تا دو ماه آینده این طرح شروع به کار می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه در حال حاضر ٣۴٠ هزار نفر در تهران در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، گفت: این جمعیت به‌اندازه یک شهر است و عدد قابل توجهی محسوب می‌شود. در حال حاضر، ۶٢ هزار هکتار در کل کشور سکونتگاه غیررسمی است که متوسط جهانی این عدد نسبت به جمعیت ١۵ درصد است که این عدد در ایران ۶ الی ٧ درصد است.

