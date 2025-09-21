معافیت تحریمی بندر چابهار کاغذی و سمبلیک بود/ لغو آن تاثیری ندارد

محمد راستاد، مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آثار لغو معافیت‌ تحریم بندر شهید بهشتی در چابهار اظهار داشت: معافیت‌ تحریمی بندر چابهار امتیاز ویژه‌ای برای این بندر نبود و تنها مشمول انتقال بخشی از بار هند از بندر به افغانستان می‌شد.

وی با بیان اینکه معافیت تحریمی بندر چابهار مشمول خطوط کشتیرانی خارجی نمی‌شد و کشتی‌های لاینر خارجی در این مدت همانند سایر بنادر کشورمان ترددی به بندر چابهار نداشتند، گفت: موضوع مهم این است که کشورمان تحت تحریم است و خطوط لاینر کشتیرانی از زمان خروج آمریکا از برجام، تردد به بنادر کشورمان را متوقف کرده‌اند و ریسک ورود به بنادر ما را نمی‌پذیرند.

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معافیت تحریمی بندر چابهار آثار گشایشی خاصی برای این بندر نداشت که بر اثر آن، بندر شهید بهشتی پذیرای خطوط کشتیرانی بین‌المللی باشد و خطوط بین‌المللی بتوانند بدون محدودیت در این بندر تردد داشته باشند که حالا پس از برداشته شدن این معافیت‌ها شاهد تبعات جدیدی در این بندر باشیم. بنابراین به طور کلی تا زمانی که تحت تحریم هستیم، محدودیت‌های تحریمی متوجه حمل و نقل دریایی کشورمان، بنادر و کشتیرانی و تمام خدمات بندری و دریایی خواهد شد.

راستاد افزود: باید به این موضوع توجه داشت که در این مدت زمان، معافیت چه دستاوردی برای بندر چابهار داشته که حالا برداشته شدن آن، محدودیت جدیدی ایجاد کند؟ در موضوع حمل و نقل دریایی تنها موضوع معافیت بندری نیست، تحریم‌ها مشمول کانال‌های مالی و سایر خدمات و تخلیه و بارگیری و ... می‌شود. بنابراین این معافیت تحریمی امتیاز ویژه‌ای برای بندر چابهار محسوب نمی‌شد و تنها جنبه سمبلیک و جو‌ روانی داشت.

وی تاکید کرد: موضوع مهم این است که اساسا در این مدت یکی از بهانه‌ها و دلایلی که ترمینال اپراتوری هندی برای عدم تامین تجهیزات بندر چابهار اعلام می‌کرد، همین موانع تحریمی بود. اگر بندر چابهار معافیت تحریمی ویژه‌ای داشت، اپراتور هندی در این مدت باید نسبت به تامین تمام تجهیزاتی که در قرارداد متعهد بود، اقدام می‌کرد. اپراتور هندی همواره مدعی بود که وقتی برای خرید تجهیزات بندر چابهار مناقصه برگزار می‌کند هیچ شرکتی به دلیل تحریم‌ها حاضر به شرکت در این مناقصه نیست.

راستاد گفت: عملا هیچ معافیت تحریمی ملموس و واقعی برای بندر چابهار وجود نداشت و شاید چیزی بر روی کاغذ بود و مشمول امتیاز خاصی نبود و عملا الان هم برداشتن معافیت‌ها اثری ندارد.

