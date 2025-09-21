خبرگزاری کار ایران
به روزرسانی میزان کارمزد خدمات عاملیت و کارگزاری بانک‌های عامل در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک ‌‌عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم و مستقیم در سامانه ارز تجاری پس از اصلاح به بانک های عامل ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌ شماره 150303‌/04 مورخ 26‌/06‌/1404، با اشاره به مفاد ماده «34» دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران در خصوص تعیین میزان کارمزد خدمات عاملیت و کارگزاری بانک‌های عامل در سامانه ارز تجاری بند "الف" بخشنامه پیروی مذکور به شرح ذیل اصلاح، جایگزین و جهت اجرا ابلاغ شد:

"الف‌‌- کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک ‌‌عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (003‌‌‌/0) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (002‌‌‌/0) سهم بانک‌ عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (001‌/0) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود."

 

