به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی با بیان اینکه پس از صدام و حذف داعش جمعیت زائران اربعینی افزایش پیدا کرد، اظهار داشت: با توجه به مشکلات موجود، امسال افزایش تعداد زائران اربعین حسینی غافلگیر کننده بود.

وی ادامه داد: امسال قبل از برگزاری اربعین حسینی، جنگ تحمیلی ١٢ روزه را پشت سر گذاشته بودیم و با چالش‌هایی مواجه بودیم اما با این حال امنیت حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در جابه‌جایی زائران کاملا مشهود بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هر چند که برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری اربعین امسال را پس از اتمام اربعین سال گذشته آغاز کرده بودیم اما با توجه به شرایط کشور، اما و اگرهای زیادی برای چگونگی برگزاری اربعین امسال اما و اگرهای زیادی وجود داشت.

صادق با اشاره به کمبود ناوگان اتوبوسی برای برگزاری اربعین حسینی اظهار داشت: در حمل و نقل و جابه جایی زائران با بحران اتوبوس مواجه بودیم و همچنان این مشکل مرتفع نشده است. هر چند برای برگزاری اربعین به تامین ٣ هزار دستگاه اتوبوس دیگر نیاز داشتیم اما ۶٠٠ دستگاه اتوبوس تامین شد و تامین این تعداد هم بسیار موثری بود و پس از برگزاری اربعین مصوبه هیات دولت برای واردات ٢ هزار اتوبوس را اخذ کردیم.

وزیر افزود: ظرفیت ریلی برای برگزاری سفرهای ریلی اربعین تا ٢٠ درصد افزایش پیدا کرد و بخشی از مسافران جاده‌ای را به بخش ریلی منتقل کردیم و سرعت قطار را از ٨٠ به ١٢٠ کیلومتر افزایش دادیم. همچنین سایبان منطقه را افزایش دادیم و با اقداماتی دمای هوای پایانه را مدیریت کردیم و نتیجه این اقدامات را در شلمچه دیدیم و شاهد قدرشناسی مردم شریف ایران بودیم.

صادق گفت: همچنین در این مدت شاهد همکاری ایرلاین‌ها بودیم هر چند که با محدودیت‌هایی در برقراری پروازهای مواجه بودیم و ایرلاین‌ها در طول جنگ ١٢ روزه زیان قابل توجهی را متحمل شدند اما برای برگزاری پروازهای اربعین با جان و دل همکاری کردند.

