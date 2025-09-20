عملکرد و دستاوردهای پتروشیمی ایلام در پنج ماه گذشته
پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ برای پتروشیمی ایلام با رشد تولید، اجرای موفق تعمیرات اساسی، بهرهبرداری از واحد الفین و دریافت افتخارات ملی همراه بود.
به گزارش ایلنا، پتروشیمی ایلام در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ با تحقق اهداف تولیدی، اجرای پروژههای مهم و دریافت افتخارات ملی توانست جایگاه خود را بهعنوان یکی از شرکتهای اثرگذار در صنعت پتروشیمی کشور تثبیت کند. در ادامه مروری بر مهمترین رویدادهای این دوره ارائه میشود:
تحقق ۱۰۳ درصدی تولید در فروردین (۲۰ فروردین ۱۴۰۴)
پتروشیمی ایلام در نخستین ماه سال موفق شد ۱۰۳ درصد برنامه تولید مصوب را محقق کند. تولید بیش از ۷۶ هزار و ۵۰۰ تن در این بازه زمانی، رشد ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. این دستاورد بهواسطه تلاش کارکنان و مدیریت هدفمند مجتمع حاصل شد.
تکذیب تعطیلی واحد الفین (۲۴ فروردین ۱۴۰۴)
روابط عمومی پتروشیمی ایلام شایعات مربوط به تعطیلی دائم واحد الفین و تعدیل نیرو را بیاساس اعلام کرد. طبق توضیحات ارائهشده، توقف واحد صرفاً بهدلیل تعمیرات مقطعی و تنظیم خوراک بوده و تولید سایر واحدها از جمله HDPE بدون وقفه ادامه یافت.
تعویض موفق مبدل E-۴۰۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۴)
عملیات تعویض و انتقال مبدل E-۴۰۶ به داخل Cold Box در چارچوب برنامه تعمیرات برنامهریزیشده با موفقیت انجام شد. این پروژه با همکاری تیم فنی شرکت هیلاویس و کارکنان پتروشیمی ایلام، بدون هیچ حادثهای پایان یافت و هدف آن ارتقاء بهرهوری تجهیزات و حفظ پایداری تولید بود.
رکوردشکنی تولید پلیاتیلن (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴)
مدیرعامل پتروشیمی ایلام از شکسته شدن رکورد تولید پلیاتیلن در کشور توسط این مجتمع خبر داد. این موفقیت همزمان با مراسم تجلیل از کارگران نمونه مطرح شد و افزایش چشمگیر تولید را به همراه داشت.
کسب ستاره ملی روابط عمومی (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴)
روابط عمومی پتروشیمی ایلام در دوازدهمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران موفق به دریافت لوح سپاس و تندیس ستاره ملی روابط عمومی کشور شد. این عنوان به پاس عملکرد مؤثر در عرصه ارتباطات سازمانی اعطاء گردید.
تقویت ذخیرهسازی بنزین در واحد الفین (۷ خرداد ۱۴۰۴)
با اقدامات جدید، ظرفیت ذخیرهسازی بنزین در واحد الفین به ۱۴۰۰ تن افزایش یافت. این اقدام به بهبود پایداری در تأمین و ذخیرهسازی مصرف داخلی کمک کرد.
تشکیل کمیته بحران (۲۵ خرداد ۱۴۰۴)
بهمنظور افزایش سطح آمادگی عملیاتی و پاسخگویی در شرایط اضطراری، مدیرعامل پتروشیمی ایلام دستور تشکیل کمیته بحران شرکت را صادر کرد. این اقدام در پی تحولات منطقهای و ضرورت ارتقای توان پشتیبانی صورت گرفت.
راهاندازی واحد الفین (۱۲ مرداد ۱۴۰۴)
واحد الفین پتروشیمی ایلام پس از تکمیل ۹۸ درصدی پروژه، در مردادماه راهاندازی شد. با بهرهبرداری از این واحد، ظرفیت تولید سالانه شامل ۴۵۸ هزار تن اتیلن، ۱۲۴ هزار تن پروپیلن، ۳۳ هزار تن سوخت نفتی و ۲۳ هزار تن هیدروژن فراهم شد.
آغاز اورهال واحد پلیاتیلن سنگین (۱۵ مرداد ۱۴۰۴)
عملیات تعمیرات اساسی (اورهال) واحد پلیاتیلن سنگین از ۱۵ مرداد آغاز و تا پایان این ماه ادامه یافت. این تعمیرات شامل تمیزکاری رآکتورها، تعمیر توربوکوپلینگ، مبدلها، برجها، پمپها و بازرسی تجهیزات ثابت و سیستمهای کنترل بود.
حمایت پترول و تولید کامل پلیاتیلن (۲۲ مرداد ۱۴۰۴)
در بازدید مدیران شرکت پترول از پتروشیمی ایلام اعلام شد که تولید پلیاتیلن در این مجتمع به ۱۰۰ درصد ظرفیت رسیده است. همچنین مدیران پترول حمایت قاطع خود از مدیریت پتروشیمی ایلام را اعلام کردند.
نشست هماهنگی تعمیرات اساسی (۲۹ مرداد ۱۴۰۴)
بهمنظور برنامهریزی دقیقتر برای اورهال مجتمع، نشستی با حضور مدیرعامل و مدیران واحدهای مختلف برگزار شد. در این جلسه زمانبندی، اولویتهای تعمیراتی و تخصیص منابع بررسی و هماهنگ شد.
پایان موفق اورهال مجتمع (۲۵ شهریور ۱۴۰۴)
تعمیرات اساسی واحدهای مختلف پتروشیمی ایلام از ۳ تا ۲۰ شهریور ماه با موفقیت به پایان رسید. این پروژه ۱۸ روزه شامل واحدهای الفین، SRU و پلیاتیلن سنگین بود و طی آن ۶٬۱۱۱ فعالیت در قالب ۱۰۲٬۷۸۱ نفر-ساعت انجام شد. بهرهوری نفر-ساعت نسبت به سال گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافت.