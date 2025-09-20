خبرگزاری کار ایران
امکان واریز اجاره بهای دفتر هما در خیابان شانزه لیزه نیست

شرکت هواپیمایی ایران ایر اعلام کرد: متأسفانه به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه صنعت هوایی کشور، حساب‌های مالی هما در فرانسه مسدود و امکان پرداخت به موقع واریز اجاره‌بها در سال های گذشته مقدور نبوده است.

به گزارش ایلنا، شرکت هواپیمایی ایران ایر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر وضعیت دفتر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در خیابان شانزه‌لیزه پاریس، موارد زیر جهت شفاف‌سازی به آگاهی مردم شریف و تمامی ذینفعان می‌رساند.

دفتر مذکور که به عنوان نمادی از حضور و فعالیت "هما" در قلب اروپا شناخته می‌شود، از سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲ میلادی) بر اساس قرارداد رسمی و قانونی به صورت حق سرقفلی در اختیار این شرکت قرار گرفته است. این قرارداد به مدت ۹ سال منعقد و پس از آن در سه دوره متوالی تمدید گردیده است.

متأسفانه به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه صنعت هوایی کشور، حساب‌های مالی هما در فرانسه مسدود و امکان پرداخت به موقع واریز اجاره‌بها در سال های گذشته مقدور نبوده است. این شرایط غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده شرکت، منجر به بروز اختلافات حقوقی با مالک ملک و طرح دعوی قضایی در دادگاه‌های فرانسه شده است.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"، از طریق وکلای مجرب و قانونی خود در فرانسه، در حال پیگیری جدی این پرونده است و تمامی تلاش خود را برای حفظ این دارایی ارزشمند به کار گرفته است. "هما" با علم به جایگاه و اهمیت این دفتر، از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تضییع حقوق و منافع ملی فروگذار نخواهد کرد.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی چالش‌ها و موانع، با عزم راسخ به خدمت‌رسانی به مردم و حفظ منافع ملی ادامه خواهد داد.

