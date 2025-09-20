قطار مسافری ایران- افغانستان منتظر رفع مشکلات مرزی/ توافق افزایش ۵ برابری بار ریلی تهران- اسلام آباد

جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین تصمیمات درباره راه اندازی قطار مسافری بین ایران و افغانستان با توجه به اینکه گفته می‌شود این مسیر ریلی در بخش مسافری تقاضای بالایی ندارد، اظهار داشت: دولت افغانستان کماکان علاقه‌مند به راه اندازی قطار مسافری بین دو کشور است اما برای راه اندازی این خط مسافری منتظر هستیم مشکلات مرزی از جمله گمرک و گذرنامه حل شود.

وی همچنین مصرف اختصاص مبالغ تهاتر نفتی با استجازه رهبری به راه آهن گفت: این اقدام در حال انجام شود و تا کنون مصرفی از این مبالغ در راه آهن انجام نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به توافقات ریلی ایران و پاکستان ادامه داد: طبق توافقات انجام شده قرار بر این است که جابه جایی بار در مسیر ریلی دو کشور و ترانزیت از این مسیر به ۵ برابر افزایش پیدا کند. پیش از این میزان بار عبوری از مسیر ریلی موجود ۲۳ هزار تن بوده که با افزایش ۵ برابری این عدد در ماه‌های آینده به ۱۰۰ هزار تن می‌رسد.

ذاکری با اشاره به مشکلات خط ریلی بین ایران و پاکستان اظهار داشت: در خاک ایران خط نرمال ریلی احداث شده اما از زاهدان تا میرجاوه به طول ۹۴ کیلومتر خط آهن پاکستان است که در محدوده زاهدان تا کویته پاکستان این مسیر ریلی بیشتر قدیمی و فرسوده است.

وی درباره ضرورت بازسازی این خط برای افزایش سهم بار عبوری و ترانزیت بین دو کشورافزود: خط موجود فرسوده یکی از گلوگاه‌های ارتباطی دو شبکه است و همچنین، در حال حاضر بار محوری پاکستان ۱۶ تن و بار محوری ایران ۲۵ تن است. به همین دلیل قطارهای ایران امکان ورود به شبکه ریلی پاکستان ندارد و بار در این خط ریلی باید از واگن‌های ما به واگن‌های آن‌ها منتقل شود و توافق راه آهن دو کشور این بود که بازسازی محور انجام شود.

مدیر عامل راه آهن جمهور اسلامی ایران گفت: طبق توافق بازسازی مسیر تا میرجاوه بر عهده ایران و از میرجاوه تا کویته بر عهده کشور پاکستان بوده و قرار است با این اقدامات میزان بار ترانزیتی ریلی سه کشور ترکیه- ایران- پاکستان افزایش پیدا کند.

