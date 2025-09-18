خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ فوری ۶۰ همت وام قرض‌الحسنه اشتغال به ۲۰ بانک عامل

ابلاغ فوری ۶۰ همت وام قرض‌الحسنه اشتغال به ۲۰ بانک عامل
کد خبر : 1687911
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی سهمیه ۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی سال ۱۴۰۴ را طبق قانون بودجه و با دستور وزارت اقتصاد، میان ۲۰ بانک عامل کشور توزیع و ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو نامه شماره ۳۲۲۶۲۸‌‌/۰۳ مورخ ۲۸‌‌/۱۲‌‌/۱۴۰۳ پیرامون ابلاغ و تعیین سهمیه تسهیلات قرض الحسنه اشتغال موضوع جزء (۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و نامه شماره ۱۰۵۲۴۶‌‌‌‌‌‌/۸۰ مورخ ۲۴‌‌‌‌‌‌/۰۶‌‌‌‌‌‌/۱۴۰۴ معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمائم آن، توزیع نهادی – بانکی تسهیلات اشتغال‌زایی موضوع جزء (۲‌-۷) بند مذکور به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

بر این اساس واحدهای اجرایی ذیربط بایستی نسبت به اعطای تسهیلات مزبور طبق سهمیه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و بخشنامه های مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، به شعب خود در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مذکور را نیز به بانک مرکزی ارسال کنند.

همچنین با توجه به نص صریح قانون مبنی بر ارسال گزارش ماهانه تسهیلات یادشده به کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی لازم است عملکرد پرداخت تسهیلات مذکور به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارسال شود.‌

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی