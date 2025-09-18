استفاده از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی یک ضرورت اجتنابناپذیر است
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نسبت به شکاف بین پژوهش و اجرا در بخش کشاورزی هشدار داد و بر ضرورت تحول فوری در روشهای تحقیقاتی و استفاده از فناوریهای نوین برای مقابله با چالشهای آبی و تضمین امنیت غذایی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی در بیست و دومین گردهمایی سالیانه اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ضمن تقدیر از اقدامات این موسسه، خواستار تحول در روشهای تحقیقاتی و افزایش سرعت انتقال دانش به بخش اجرایی شد.
وی با اشاره به چالشهای سنگین در حوزه آب و منابع پایه، اظهار داشت که با وجود مشکلات موجود، تاکنون در تأمین امنیت غذایی با مشکل جدی مواجه نشدهایم که این نشاندهنده انجام اقدامات مثبت در حوزه بهرهوری و فناوری است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم بازتعریف نقش علم و دانشگاه در شرایط جدید، خواستار همکاری فوری و گستردهتر بین بخش تحقیقات، دانشگاهها و بخش خصوصی شد و افزود: بخش خصوصی در بسیاری از حوزهها از دانشگاه و تحقیقات پیشی گرفته و باید با برنامهریزی جدید، این عقبماندگی را جبران کنیم.
وی استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی را یک ضرورت اجتنابناپذیر دانست و به طراحی یک سیستم آبیاری هوشمند ۲۰۰ هکتاری در منطقه سیستان با استفاده از هوش مصنوعی اشاره کرد که منجر به صرفهجویی قابل توجهی در زمان و هزینه شده است.
نیازی با بیان این که انتقادات گسترده از بخش کشاورزی منصفانه نیست، اعتبار تخصیص یافته برای تحقق برنامههای این بخش ناچیز خواند و تاکید کرد که برای تحقق برنامهها، نیاز به سرمایهگذاری کلان وجود دارد.
وی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، آیندهپژوهی در حوزه آب، انرژی و غذا و لحاظ کردن مسایل اقتصادی و انرژی در الگوهای کشت را از دیگر اولویتهای فوری برشمرد و خواستار تلاش بیشتر محققان برای کاربردی کردن تحقیقات و انتقال سریع یافتهها به مزارع شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در پایان با ابراز نگرانی از ضعف در انتقال دانش به کشاورزان، از محققان خواست تا با همکاری یکدیگر، شکاف بین پژوهش و اجرا را پر کنند و برای پایداری تولید و امنیت غذایی کشور در شرایط پیچیده اقلیمی و تحریمی، چارهاندیشی کنند.