خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۰ درصد راه‌های روستایی کشور در مسیر فرسودگی

۴۰ درصد راه‌های روستایی کشور در مسیر فرسودگی
کد خبر : 1687763
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: از مجموع حدود ۱۱۶ هزار کیلومتر آسفالت اجرا شده در محورهای روستایی کشور، ۳۰ تا ۴۰ درصد فرسوده و نیازمند اجرای روکش آسفالت است.

به گزارش ایلنا از سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای علی خانقایی خاطرنشان کرد: با تأمین اعتبارات محورهای فرعی و روستایی از محل منابع استانی و بهره‌گیری از روش‌های جدید و جایگزین می‌توان روند احداث این محور را سرعت بخشید.

وی درباره نقش علائم و تجهیزات در افزایش ایمنی راه‌های روستایی و فرعی ادامه داد: نصب تابلوها و علائم اخطاری و خط‌کشی این جاده‌ها سهم زیادی در کاهش وقوع تصادفات و تلفات انسانی در این محورها به ویژه در شب‌هنگام دارد.

بیشتر بخوانید

دولت چهاردهم افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال برای ایمن سازی جاده‌های مازندران هزینه کرد

سه میلیون مسکن روستایی در کشور نوسازی شد

معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ظرفیت ماشین‌آلات راهداری را تضمین‌کننده اجرای عملیات راهداری دانست و افزود: با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ناوگان در اجرای پروژه‌های راه‌ روستایی می‌توان روند مناسب‌تری را در اجرای پروژه‌ها و بهبود خدمات‌رسانی اجرایی کرد.

خانقایی گفت: استفاده از تراشه‌های آسفالتی یکی از شیوه‌های کاربردی در اجرای پروژه‌های آسفالت محورهای روستایی است که علاوه بر کارایی مناسب، به کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها منجر می‌شود.

بر اساس آخرین آمار رسمی تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد کل آبادی‌های ایران ۹۹،۲۵۹ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی