به گزارش ایلنا از سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای علی خانقایی خاطرنشان کرد: با تأمین اعتبارات محورهای فرعی و روستایی از محل منابع استانی و بهره‌گیری از روش‌های جدید و جایگزین می‌توان روند احداث این محور را سرعت بخشید.

وی درباره نقش علائم و تجهیزات در افزایش ایمنی راه‌های روستایی و فرعی ادامه داد: نصب تابلوها و علائم اخطاری و خط‌کشی این جاده‌ها سهم زیادی در کاهش وقوع تصادفات و تلفات انسانی در این محورها به ویژه در شب‌هنگام دارد.

معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ظرفیت ماشین‌آلات راهداری را تضمین‌کننده اجرای عملیات راهداری دانست و افزود: با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ناوگان در اجرای پروژه‌های راه‌ روستایی می‌توان روند مناسب‌تری را در اجرای پروژه‌ها و بهبود خدمات‌رسانی اجرایی کرد.

خانقایی گفت: استفاده از تراشه‌های آسفالتی یکی از شیوه‌های کاربردی در اجرای پروژه‌های آسفالت محورهای روستایی است که علاوه بر کارایی مناسب، به کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها منجر می‌شود.

بر اساس آخرین آمار رسمی تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد کل آبادی‌های ایران ۹۹،۲۵۹ است.

